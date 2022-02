Carmen Russo è stata una delle concorrenti ad animare questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante l’eliminazione precoce, non si è persa d’animo. Anzi, sembra che un famoso programma spagnolo abbia contattato lei e il marito Enzo Paolo Turchi per un’interessante proposta. Carmen Russo, intervistata a Casa Chi, non ha rivelato il nome della trasmissione, però, non è difficile fare delle ipotesi.

La showgirl ha anche parlato del comportamento adottato da Manila Nazzaro nei confronti di Delia. Avendo avuto modo di vivere le dinamiche della casa in prima persona, ha sviluppato un’opinione netta sull’argomento.

Carmen Russo parla dei suoi progetti futuri: “Stiamo valutando”

I fan di Carmen Russo non dovranno disperarsi ancora a lungo per la sua eliminazione dal GF Vip perché, a breve, potrebbe prendere parte a un altro show televisivo in Spagna. Stando alle sue parole, una trasmissione ha chiesto a gran voce la sua presenza e quella di Enzo Paolo Turchi:

Se sono arrivate proposte per me ed Enzo dalla Spagna? Vi dico la verità, sì! Non lo so vedremo, adesso stiamo valutando. Non mi posso sbilanciare senza la mia metà e adesso Enzo non c’è qui

Al momento, Carmen non ha ancora preso una decisione. Anche se non c’è niente di certo, è possibile che la richiesta sia giunta o dalla produzione di Supervivientes o da quella del GF Vip spagnolo. Quest’ultimo, già durante lo scorso anno, aveva provato a contattarli, ma la presenza della piccola Maria li aveva bloccati:

Ci volevano in coppia e per questo non siamo andati. Diciamo che non ci era possibile per la piccola Maria, preferiamo uno alla volta

Carmen Russo dalla parte di Manila Nazzaro: “Serve a mantenere tutto”

Carmen Russo ha avuto modo di seguire le ultime vicende accadute al GF Vip dopo l’ingresso di Delia Duran. A parer suo, Manila Nazzaro è una donna dolce, ma provato dai cinque mesi di permanenza nel reality di Canale 5. Pensa che Manila abbia deciso di avvicinarsi a Delia per aiutarla ad ambientarsi. Questo ha permesso alle due donne di stabilire un’amicizia, ma ha irrimediabilmente allontanato Soleil Sorge e Katia Ricciarelli:

Delia ha preso il mio posto e loro due stanno nello stesso letto. Quindi è nata una certa confidenza, però forse Manila ha trascurato Katia e Soleil

Carmen Russo non sa dire se Soleil e Katia sono sincere. Non è facile, in una situazione simile, dare determinati giudizi. Però, è sicura che Manila Nazzaro abbia un ruolo fondamentale perché aiuta a mantenere l’ordine:

Posso dire che in quella casa se non ci fosse Manila sarebbe il caos. Lei è un po’ eccessiva e ossessiva, ma serve a mantenere tutto