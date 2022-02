Barù pare stia gradualmente abbassando le difese nei riguardi di Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip. L’esperto di vini, infatti, in queste ore si è reso protagonista di alcune frasi e comportamenti piuttosto ambigui verso la principessa. Nello specifico, ha fatto su di lei una battuta piuttosto spinta e poi si è cimentato in un massaggio davvero bollente. Che stia forse cedendo alle avances della ragazza?

La frase inaspettata di Barù a Jessica e i commenti di Sophie e Alessandro

Nelle ore appena trascorse, Barù ha spiazzato Jessica pronunciando una frase davvero inaspettata. Durante un confessionale, infatti, l’enologo avrebbe detto alla principessa: “Fuori da qui una botta te la do“. Come se non bastasse, poi, il nipote di Costantino Della Gherardesca avrebbe anche aggiunto: “Così ti preparo per quando devi trovare l’amore perché sai il mio cuore è chiuso”.

La principessa è rimasta basita dinanzi tali confessioni e si è sfogata con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest’ultimo ha ironizzato sulla vicenda dicendo di concedere all’enologo di darle questa botta. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, è stata intransigente ed ha detto: “Dagli tu una botta in testa a Barù“.

Il massaggio sensuale dell’enologo alla Selassiè

Intanto, però, Barù e Jessica si stanno molto avvicinando nella casa del GF Vip. Proprio nelle ore appena trascorse, infatti, il concorrente ha deciso di cimentarsi in un massaggio piuttosto sensuale alle gambe della principessa. Durante tale momento, i due si sono scambiati poche parole, ma il clima era davvero piccante.

Barù, in effetti, ha ribadito di aver cominciato all’età di 14 anni a fare massaggi alle donne per sedurle. Nei giorni scorsi, inoltre, il concorrente si è anche cimentato in un giochino piccante con la Selassiè in quanto ha rimosso dalle sue gambe dello yogurt con la lingua. insomma. Che forse qualcosa stia davvero per nascere? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Jessica: Barù in confessionale ha detto che fuori mi da una botta così mi prepara per quando arriva l'amore. Perché lui ha il cuore chiuso Sophie: ma amore ma dagli tu una botta. In testa però #gfvip pic.twitter.com/QrBpO1GCRo — alekm (@alem952) February 12, 2022