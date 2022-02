Da quando è arrivata la notizia che Alex Belli ritornerà nella casa del GF VIP, ormai non si fa che parlare di questo. Tutti i concorrenti hanno reagito a loro modo, ma sono soprattutto Delia Duran e Soleil Sorge quelle che riflettono maggiormente, visto il legame con lui.

Ieri sera l’influencer italoamericana ha chiacchierato con i suoi amici Barù e Davide riguardo alla situazione e i due hanno cercato di farle capire dove stia il suo errore in tutta la vicenda.

Barù critica ferocemente Alex Belli

Il nipote di Costantino Della Gherardesca utilizza parole molto dure nei confronti dell’attore di Centovetrine, forse le più trancianti che abbiano mai usato all’interno della casa insieme a quelle di Kabir Bedi.

“Io li trovo di un trash pazzeschissimo, proprio che mi vergogno ad essere qui quando ne parlano. Fa schifo. Ma di che cosa stiamo parlando? Per me non fa parte del mio mondo, sai vengo da una realtà molto diversa. A me fa già schifo essere qui dentro me stesso, quindi pensa un po’ quanto schifo mi fa quella storia lì. A volte mi fa ridere, però mi fa ridere nel male, non nel bene”.

Soleil e Davide Silvestri in tutto il discorso di Barù, gli danno ragione, e lui aggiunge:

“Stai proprio giocando sull’emozione basica per fare notizia, del pubblico. Funziona, si sa sennò non ci sarebbero tremila programmi”.

Ma l’effetto più straniante di tutta la conversazione lo dà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che non si rende conto di essere parte della sceneggiatura dell’attore al Grande Fratello Vip.

Alex Belli può essere un amico?

In discussione durante questo simposio non c’è soltanto la figura di Alex Belli, ma anche la possibilità di avere un’amicizia con lui per Davide, ma soprattutto per Soleil. L’attore di Un posto al sole, ha molti dubbi:

“Una persona del genere può essere mia amica fuori? Non lo so!”

Barù invece è assolutamente sicuro:

“Io persone così non le conosco e non le frequento. Poi magari se li vedi una volta fuori ci fai anche due risate, ma non è che voglio frequentare quel mondo lì”.

Soleil pur manifestando i suoi dubbi, esprime implicitamente anche la sua stima nei confronti dell’ex attore di Centovetrine. Infatti spiega:

“Sai cos’è che mi manda in tilt? Io Alex per quello che ho conosciuto è talmente anche forte nei valori, nella creatività, nelle cose concrete, che non riesco a credere che si sia abbassato a voler fare un gioco del genere. Non riesco a credere che sia la stessa persona. È oggettivo: bisogna pensarle dall’esterno!“

Ma Barù ha un moto di fastidio e dice:

“Ma io non so di cosa siate sorpresi ragazzi?! Non lo conosco, ma guardandolo da fuori si capisce!”

Il bacio cinematografico

I tre concorrenti del reality di Canale 5 si confrontano anche sul primo bacio che ci fu tra Soleil e Alex, quello durante le prove e poi la messa in scena della Turandot. Davide appare abbastanza contrariato rispetto al comportamento di allora:

“Io ti dico solo che se avessi fatto io quello che ha fatto lui, Alessia mi avrebbe lasciato. Se io avessi fatto la Turandot con te, io la scena del bacio l’avrei fatta, ma non così, da professionista. Quello non è un bacio cinematografico. Se l’avessi fatto io sarebbe stato bello, scenico, ma diverso”.

Ma Soleil difende a spada tratta il suo “amico artistico”:

“Tutto quello che c’era stato fra me e Alex fino a quel momento è stato totalmente plausibile, il problema è stato che quello ha fatto tentennare tutto”.

