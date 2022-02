In queste ore, sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo rivolto a Miriana Trevisan. Il messaggio legato al velivolo, però, ha turbato parecchio la stabilità della showgirl. Persone molto vicine a lei, infatti, hanno voluto metterla in guardia sul suo rapporto con Biagio D’Anelli. Scopriamo che cosa le hanno detto.

L’aereo che destabilizza Miriana Trevisan

Anche se la loro convivenza è durata poche settimane all’interno della casa del GF Vip, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono subito legati l’un l’altra. Da quando l’opinionista è stato eliminato dal reality show, però, in molti hanno provato ad invitare la showgirl a riflettere in merito al suo rapporto. La donna, però, è sempre apparsa piuttosto sicura, ma dopo l’aereo ricevuto oggi, le sue certezze stanno cominciando a vacillare.

Alcuni amici della concorrente, infatti, le hanno mandato un aereo con su scritto: “Non è amore, svegliati“. Le persone in questione si sono poi firmate con il codice “22 22”, grazie al quale Miriana è subito riuscita ad identificare i mittenti. Ad ogni modo, dopo aver visto l’aereo, la showgirl è andata nel panico ed ha cominciato a chiedere consiglio ai suoi coinquilini.

La reazione della showgirl al GF Vip

La donna è rimasta in silenzio per diversi minuti, nella speranza di fare chiarezza tra le sue emozioni contrastanti. In seguito, poi, ha esordito dicendo: “Non capisco perché” e poi: “So benissimo chi è“. Manila Nazzaro si è subito avvicinata a lei e le ha dato tutto il suo appoggio. Anche la compagna di Lorenzo Amoruso si è detta stupita per il tipo di messaggio ricevuto dalla sua compagna d’avventura.

Miriana, poi, ha chiosato dicendo di non voler dare peso a queste voci e vuole continuare a seguire le sue emozioni. A tal proposito ha detto: “Il mio San Valentino lo vivo con lui nel cuore, certo, un attimo mi è dispiaciuto”.

Oddio Miriana “SE È IL GRUPPO CHE DICO IO APPENA ESCO LI MANDO A FANCULO”…. POSSO DIRLO POSSO DIRLO O NO TI AMO MIRIANA TI AMO PIÙ DELLA MIA VITA ❤️ #Miriana #miriagio #GFvip pic.twitter.com/TF176IYAxX — Miriana Trevisan Family (@Giulia150452701) February 11, 2022