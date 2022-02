La relazione tra Ida Platano e Marcello Messina è finita in malo modo durante il loro percorso a Uomini e Donne. Il cavaliere, infatti, decise di andare via a causa di alcune divergenze con la donna e di un malessere interiore che si portava dentro da un po’. A distanza di un po’ di settimane, però, nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il protagonista è tornato a parlare della dama ed ha fatto delle confessioni davvero inedite.

Marcello svela dei retroscena su Ida accaduto dopo l’uscita da Uomini e Donne

In una recente intervista, Marcello ha smascherato Ida Platano. Nello specifico, il cavaliere ha spiegato che dopo la sua uscita da Uomini e Donne i due si sono visti. Contrariamente a quanto tutti potrebbero pensare, però, i loro incontri sono stati dettati da cause di forza maggiore. I due, infatti, avevano una certa “questione in sospeso” da risolvere. In precedenza, Ida aveva raccontato una versione dei fatti un po’ diversa rispetto a quella espressa dal cavaliere in queste ore.

La donna disse di essersi vista con Marcello e aveva alluso al fatto che il cavaliere le avesse proposto di andare a prendere un caffè o di continuare il loro rapporto in amicizia. Le cose, però, non starebbero esattamente così. Marcello ci ha tenuto a precisare innanzitutto che, la “faccenda in sospeso” riguardava una multa che Ida aveva preso a Torino. Non riuscendo a mettersi in contatto con la polizia del luogo, la donna aveva chiesto a Marcello di darle una mano. Questo, dunque, sembra essere l’unico motivo del loro incontro dopo il programma.

Il caffè insieme e la richiesta del cavaliere alla Platano

Per quanto riguarda la richiesta di restare amici, invece, Marcello ha detto: “In realtà le avevo detto solo ‘amici come prima’, che ha un significato diverso rispetto all’inizio di un’amicizia“. Sulla faccenda del caffè, invece, il cavaliere ha spiegato di averlo detto “tanto per dire”, sta di fatto che ha aggiunto: “Un caffè non si nega a nessuno“.

Il protagonista, poi, ha parlato della fine della storia tra Ida e Diego ed ha ammesso di credere che sia stato giusto così. Probabilmente la Platano non è ancora pronta a cimentarsi appieno in una nuova relazione, ne è un esempio lo sfogo che ha avuto per Riccardo Guarnieri durante una precedente messa in onda di Uomini e Donne. Infine, poi, Marcello ha parlato della sua vita sentimentale. A tal proposito, ha detto di aver cominciato una frequentazione con una donna che si chiama Viviana. Su di lei ha detto che è una donna estremamente intelligente e comprensiva e per ora tutto procede divinamente.

