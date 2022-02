L’avventura di Federica Calemme nella casa del Grande Fratello Vip è stata piuttosto breve. Nonostante questo, è riuscita a conquistare il cuore di Gianmaria Antinolfi e a dare un seguito alla loro frequentazione. Di recente, ha rilasciato un’intervista per il settimanale Casa Chi dove ha parlato della sua esperienza nel reality, del rapporto con Alex Belli e dei suoi sentimenti per l’imprenditore.

Federica Calemme fa una rivelazione piccante su Gianmaria

Federica Calemme è entrata nella casa del Grande Fratello vip quando il gioco era già iniziato. Ha avuto meno tempo, però, nonostante questo, ha affermato di essere felice del percorso fatto. Grazie a questa esperienza ha conosciuto l’amore. La relazione con Gianmaria Antinolfi è cresciuta velocemente, regalando dei dolcissimi momenti romantici agli spettatori. A dispetto della loro complicità, ha confessato di non aver avuto alcun rapporto sessuale nel reality di Canale 5:

Non ho fatto l’amore con Gianmaria dentro la Casa, mi dispiace. La prima notte è andata benissimo. Ci siamo incastrati. Sta andando tutto bene, siamo in super sintonia

Federica ha anche voluto aggiungere qualche precisazione riguardo alla persona che la stava aspettando fuori dal gioco:

Io non avevo una conoscenza fuori dalla Casa, era una persona che conoscevo punto. Non mi aspettavo che c’era, quindi era una cosa così. Non mi aspettavo di trovarlo e non volevo nemmeno che mi aspettasse

Federica Calemme contro Alex Belli: “Voleva fotografarmi”

Recentemente, si è alzato un polverone per un’affermazione fatta da Alex Belli. L’attore ha detto che la sua agenzia, in precedenza, gli aveva mostrato delle foto di Federica Calemme. Dopo averle viste, però, non era rimasto colpito dalla ragazza e aveva deciso di scartarla.

Federica si è opposta con forza a questa dichiarazione. Stando alle sue parole, ciò non è accaduto perché lei non ha mai inviato foto ad Alex Belli, anzi, era lui che sui social le aveva proposto di partecipare a un servizio fotografico:

Lui su Instagram mi segue, mi ha scritto più volte e ho le chat, dove si legge chiaramente che lui voleva incontrarmi per farmi delle foto a Milano ma non c’è mai stata l’occasione. Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito, mi ha scritto lui

Prima di chiudere l’intervista, Federica Calemme ha parlato anche della finale del GF Vip. Secondo lei, non avrebbe dovuto essere Delia Duran a ottenere questo privilegio, ma qualcuno che era nel gioco fin dall’inizio come Jessica Selassié. Anche Davide Silvestri sarebbe stato un buon finalista.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina