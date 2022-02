Alex Belli ha deciso di dare il via ad un ennesimo colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ore, infatti, sulla casa più spiata d’Italia è volato un aereo rivolto a Delia Duran col quale l’attore le ha voluto esternare tutti i suoi sentimenti. Questo gesto così plateale, però, ha generato un po’ di ilarità tra i concorrenti. Non sono mancate prese in giro e risatine. Ad ogni modo, scopriamo anche come ha reagito Delia.

I commenti dei concorrenti all’aereo di Alex Belli al GF Vip

Mattinata di aerei nella casa del GF Vip, dopo quello che i fan hanno mandato a Miriana Trevisan, anche Delia ne ha ricevuto uno. Nel suo caso il mittente è stato, chiaramente, il suo compagno Alex Belli. L’attore le ha scritto: “Delia, sei l’unica donna della mia vita. Alex“. La modella è rimasta in silenzio dinanzi la dichiarazione d’amore, ma ci hanno pensato i compagni d’avventura a commentare.

Alessandro Basciano, ad esempio, ha ironizzato sulla vicenda leggendo il messaggio con il tono di voce di Alex. Sophie Codegoni, invece, è intervenuta dicendo: “Ha fatto il colpo di scena“. I due, poi, hanno posto l’accento sul fatto che a breve Alex tornerà di nuovo al GF Vip, cosa che ha reso poco felici alcuni concorrenti.

La reazione di Delia Duran

Manila Nazzaro, invece, è stata l’unica ad avvicinarsi a Delia per chiederle che cosa stesse provando. La showgirl ha detto che quello fosse un aereo bellissimo, pertanto, non capiva per quale ragione la Duran non sembrasse felice. A quel punto, allora, la modella ha detto:

“Sono contenta, ma non voglio stare qui a fare lo show. Non capisco, non basta solo un aereo“.

Delia sa che a breve il suo compagno entrerà nuovamente al GF Vip, pertanto, pare non abbia nessuna voglia di continuare a rendersi protagonista dei tanto discussi teatrini messi in piedi dall’attore.