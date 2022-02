Alfonso Signorini, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha annunciato che Alex Belli, dopo un breve periodo di quarantena, tornerà nella casa per circa due settimane. Delia Duran, però, non è stata affatto contenta della notizia. Dopo settimane di incomprensioni, sembra aver preso una decisione definitiva sull’argomento. Parlando con Davide Silvestri, infatti, ha rivelato di non essere intenzionata a perdonare l’attore. Ormai è certa di voler mettere fine al loro matrimonio per sempre.

Successivamente, ha avuto modo anche di confrontarsi con Soleil Sorge. Nonostante la loro rivalità, ha continuato a tenere fede alla sua versione.

GF Vip, Delia si sfoga con Davide: “Lui ha giocato”

Delia Duran ormai è stufa del triangolo amoroso con Alex Belli e Soleil Sorge. I recenti avvenimenti l’hanno messa sotto pressione, causandole una notevole sofferenza emotiva. L’attore non l’ha aiutata, anzi, ha avuto su di lei un effetto davvero deleterio. La modella venezuelana ha ammesso di non avere alcuna intenzione di prestarsi al gioco di Alex Belli. Vuole mettere fine a tutta questa situazione, soprattutto perché non ha ricevuto niente di bello da lui:

Delia, durante uno sfogo con Davide Silvestri, ha criticato aspramente l’attore per il modo in cui ha gestito il loro rapporto:

Cavolo, era il suo momento, poteva riconquistarmi e costruire qualcosa, invece ha distrutto tutto ed ha continuato a darmi fuoco, dove già il fuoco c’era. Ha messo legna sul fuoco ed è finita. Invece di spegnere il fuoco e dimostrare che ci teneva al nostro rapporto, lui ha giocato

Delia Duran ha messo fine al rapporto con Alex Belli

Delia Duran non vuole perdonare Alex Belli. L’ha lasciato e anche se lui le porgesse le sue scuse, lei le rifiuterebbe. Al momento, si sente davvero ferita per ciò che ha dovuto affrontare:

Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale. Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace

Odia il fatto che l’attore si sia lasciato trascinare così tanto dal gioco del GF Vip. Questo gli ha impedito di sfruttare l’unica occasione che aveva per riconquistarla.

Delia ha detto la stessa cosa anche a Soleil Sorge. Non è felice dell’imminente ingresso di Alex perché ormai tra loro è finita:

Qui dentro ho affrontato i miei mostri. Io vorrei che lui mi lasciasse in pace, non lo voglio qui, non voglio la sua presenza in questo momento, non vorrei questo