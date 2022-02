Delia Duran ormai si sente completamente a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip 6. Essendo la prima finalista può permettersi di comportarsi come vuole con gli altri concorrenti, tanto non corre il rischio di andare in nomination. Infatti sarà solo il pubblico a casa a poter decretare la fine del suo percorso nel reality show di Canale 5.

Forte di questa certezza, la moglie di Alex Belli ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e l’ha fatto proprio con Jessica Selassié, alla quale deve la vittoria al televoto, visto che la sorella Clarissa ha fatto una campagna per farla votare da tutti i fan.

Delia si vendica di Jessica

Invece, contro ogni ragionevolezza, Delia ha deciso di ferire la princess. Un autogol che sicuramente le costerà caro quando ci sarà la finale. Ma cos’è successo?

Ieri sera Delia, Davide e Barù sono stati chiamati dalla produzione nel confessionale per commentare alcuni fatti della casa. Ma l’attrice venezuelana ha deciso di fare qualcosa in più del semplice parlare, infatti ha afferrato Barù e l’ha baciato. Lo chef si è subito ritratto, ma ormai il danno era fatto.

Il racconto a Nathalie

Appena uscita dal confessionale la moglie di Alex Belli è andata subito da Nathalie Caldonazzo per raccontarle quanto fosse successo, tra i bisbigli e i gesti, la donna racconta:

“Lei continua a sparlare. L’ho fatto così impara”.

Il racconto di Barù

Anche Barù ha raccontato quanto successo ai suoi amici Davide Silvestri e Soleil Sorge. L’uomo ha riferito che la donna gli è saltata addosso e l’ha perfino morso.

“Mi ha ficcato la lingua in bocca”.

Lei gli ha ficcato proprio la lingua in bocca 🥶 #jeru pic.twitter.com/rO8ldQRrYe — surreale 💆‍♂️ (@cicabum_) February 11, 2022

Successivamente l’ex nipote di Costantino Della Gherardesca ha intimato ai suoi compagni d’avventura di dissociarsi da lui lunedì in puntata per quello che si vedrà nelle clip.

“dissociatevi da me lunedì..non ho fatto nulla, però..” già lo sta dicendo, non partite a razzo.#jerù pic.twitter.com/JFcOWNfkiw — A onor del vero 2 (@onordelvero2) February 10, 2022

L’ingresso di Alex Belli si preannuncia decisamente movimentato! Se lui aveva costruito un triangolo, la moglie gliene ha serviti ben altri 2 e in un solo mese dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Figuriamoci se fosse entrata da settembre. La donna gli sta servendo una vendetta perfetta.