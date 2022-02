Come riportato dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, nel pomeriggio del 10 febbraio sono state effettuate delle nuove riprese di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato, come sempre, sia di trono classico sia di quello over e in entrambi sono avvenuti dei fatti piuttosto esilaranti. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Spoiler riprese 10 febbraio: Gemma molla, Nadia sempre più presa

Le riprese del 10 febbraio di Uomini e Donne sono cominciate, come sempre, dal blocco dedicato a Gemma Galgani. La donna si è accomodata al centro dello studio ed ha raccontato come stesse procedendo la conoscenza con il suo nuovo spasimante del parterre maschile. Tina Cipollari, però, non ha perso occasione per attaccare subito la sua rivale svelando che, secondo il suo punto di vista, lei non ci tiene affatto al cavaliere.

La Galgani ha provato a smentire, ma alla fine si è trovata a dare ragione all’opinionista interrompendo la conoscenza. Lo stesso non può certo dire per Nadia, che invece sembra aver trovato in Massimiliano l’uomo giusto per lei. Ad ogni modo, tra gli avvenimenti degni di nota accaduto durante la registrazione in questione c’è stata anche una rissa sfiorata. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, infatti, Diego e Alessandro sono venuti quasi alle mani.

La scena censurata a Uomini e Donne e il ritorno inatteso

Molto probabilmente, Diego non riesce a digerire il fatto che Ida Platano sia così coinvolta da un altro uomo. La scena in questione, però, quasi certamente verrà censurata in fase di montaggio, pertanto, il pubblico da casa potrebbe non vederla in tv. In merito al trono classico, invece, nelle riprese del 10 febbraio di Uomini e Donne Luca ha conosciuto quattro nuove corteggiatrici ed è uscito con Lilli.

Il suo, dunque, sembra essere ancora un trono tutto aperto e in continuo divenire. Per Matteo, invece, c’è stato un colpo di scena. Federica ha deciso di tornare in studio. I due, così. hanno avuto modo di chiarire ed hanno anche ballato insieme. Ad un certo punto, poi, si è aperto il capitolo Denise e Ranieri ha ammesso di non voler andare a riprenderla in quanto, ormai, ha perso totalmente la fiducia nei suoi confronti. La loro conoscenza sarà davvero giunta al termine? Vedremo.