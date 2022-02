Venerdì 11 febbraio, su Canale 5, è andato in onda un nuovo daytime di Amici 21. I telespettatori hanno assistito all’addio di Mattia Zenzola: l’allievo di Raimondo Todaro è stato costretto ad abbandonare la scuola ad un passo dal Serale, a causa dell’infortunio procuratosi qualche settimana fa.

Mattia fuori dalla scuola

Come mostrato nel daytime di Amici 21, Mattia era tornato in sala prove per ricominciare ad esercitarsi. Il giovane, però, è apparso piuttosto in difficoltà nel portare al termine la coreografia assegnata. A tal proposito l’allievo di Raimondo Todaro ha avuto un momento di sconforto: la

“Ci voglio mettere tutto me stesso, ma non riesco”.

Il comunicato della produzione

Dopo avere sottoposto l’allievo a nuovi accertamenti, Mattia è stato convocato d’urgenza dal suo insegnante. Con grande rammarico, Raimondo Todaro ha mostrato al ragazzo un foglio in cui era riportato l’esito del referto:

Incredulo per il suo destino, il ballerino è scoppiato in lacrime. Parlando con il suo insegnante, Mattia ha affermato:

“Interrompere questo sogno così, è bruttissimo”.

A causa dell’infortunio alla caviglia, Mattia Zenzola è stato costretto ad abbandonare il talent show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, il maestro di latino-americano ha rassicurato il suo allievo. Nel dettaglio, Todaro ha comunicato a Mattia che il prossimo anno avrà un banco di diritto all’interno della scuola. Prima di congedare il ragazzo, Raimondo ha invitato Mattia a guarire dall’infortunio in modo da avere una chance per Amici 22.

La reazioni dei compagni di classe di Zenzola

Terminato l’incontro con il suo professore, Mattia Zenzola ha comunicato l’uscita dalla scuola ai suoi compagni. Dopo avere vissuto insieme per mesi in “Casetta” Christian si è chiesto come possa andare avanti senza il suo migliore amico. Anche il resto degli allievi è apparso incredulo per il “destino” riservato al ballerino di latino-americano. Prima di lasciare la scuola di Amici 21, Mattia ha speso delle parole d’affetto per i suoi compagni di scuola:

“Ringrazio tutti, perché ognuno di voi mi ha dato qualcosa di speciale”.