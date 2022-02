Mercoledì 9 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione, come sempre, si è parlato sia di trono classico sia di quello over. Partendo dal primo, tra gli episodi maggiormente degni di nota c’è stato l’abbandono dello studio di Matteo. Tra gli over, invece, c’è stata una lite molto accesa tra Alessandro e Diego, mentre Gemma ha interrotto la conoscenza con il suo nuovo spasimante.

Uomini e Donne anticipazioni: Matteo se ne va

Nel corso della registrazione del 9 febbraio di Uomini e Donne, così come ci riporta la pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, ci sono stati tanti momenti concitati. Il primo ha riguardato Matteo. Il ragazzo, una volta entrato in studio, ha scoperto che entrambe le sue corteggiatrici, Federica e Denise, non fossero presenti. Questo gli ha fatto perdere le staffe, al punto da decidere di abbandonare lo studio per non ritornarvi più per tutta la registrazione.

Maria De Filippi si è mostrata molto comprensiva nei suoi confronti e gli ha detto di prendersi tutto il tempo necessario per riflettere sulla faccenda e decidere se vuole far scendere nuove corteggiatrici oppure no. In merito al trono di Luca, invece, il ragazzo ha fatto la conoscenza di una nuova corteggiatrice, che gli è piaciuta molto fisicamente. Durante le riprese, poi, ha deciso di eliminare anche una corteggiatrice, di cui però, non è emerso il nome dalle anticipazioni.

Gemma chiude una conoscenza e lite furibonda tra Diego e Alessandro

Al trono over di Uomini e Donne, invece, ci sono state liti piuttosto accese. La più importante è avvenuta tra Alessandro e Diego. Il primo sta continuando la conoscenza con Ida e tra i due le cose sembrano andare piuttosto bene. A quanto pare, la cosa sta generando turbamento nell’ex corteggiatore della Platano. Massimiliano e Nadia, invece, stanno continuando a conoscersi e sono sembrati molto presi e felici.

Lo stesso non può dirsi per Gemma Galgani, la quale ha deciso di interrompere la conoscenza con il nuovo cavaliere. Biagio, invece, è finalmente ritornato in studio, ma la dama che stava frequentando ha deciso di interrompere la frequentazione. Pinuccia e Alessandro, poi, hanno messo su un bel teatrino in quanto hanno discusso pesantemente per delle cose che lei ha detto a lui. Infine, per Ida è arrivato un corteggiatore nuovo, lei lo ha fatto scendere, ma solo per curiosità e educazione, sta di fatto che poi ha deciso di continuare solo con Alessandro.