Alex Belli sta per rientrare dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. La notizia ormai da lunedì è ufficiale, ma teoricamente tutti all’interno del reality di Canale 5 non dovrebbero saperne niente. Però non è così.

Delia e Soleil scoprono che Alex Belli ritornerà

Le due donne più vicine ad Alex Belli hanno scoperto tutto. Com’è possibile? Grazie all’intervento del pubblico, l’unico che finora sta creando dei grandi colpi di scena in quest’edizione.

Fuori dalla casa alcuni fan sono andati sia ieri che oggi per avvisare le Soleil Sorge e Delia Duran del lieto (o forse no?) arrivo.

Delia scopre la verità

Quando ieri è stato urlato del nuovo ingresso c’erano Alessandro Basciano e Jessica Selassié, sicuramente hanno riferito il fatto a Soleil, ma lei è rimasta indifferente. Del resto, anche Biagio D’Anelli è rientrato la settimana scorsa per Miriana.

Invece a Delia l’ha detto stamani proprio l’ex di Non è la Rai. Mentre erano riunite in giardino insieme a Nathalie Caldonazzo, ha riferito all’ex moglie di Alex Belli:

“Hanno detto: ‘Delia stai attenta Alex rientra’. Ma sì verrà per 2 giorni”

La modella venezuelana non ha proferito parola, come se temesse quest’arrivo. Invece Nathalie ha subito replicato:

“Io me lo sento che entra! Lì sarebbe interessante”.

Ma Delia è apparsa sempre più spaesata, tanto che le sue compagne d’avventura l’hanno abbracciata e definita “topina”.

Miriana ha sentito "Delia stai attenta Alex rientra" Guardate le loro reazioni!

Ma subito dopo Soleil Sorge fa una rivelazione sconcertante ad Alessandro Basciano. Quando gli racconta quello che è successo tra la moglie di Alex Belli e le due concorrenti, racconta che lei sapeva del grande ritorno perché era stato proprio lui a dirglielo. Basciano ha così sentenziato:

“La fine del capitolo”.

Come dargli torto? La soap sarà terminata con questo rientro? Ne dubitiamo. Ma una domanda sorge spontanea: quando Alex Belli ha avuto modo di dire a Soleil che sarebbe rientrato?