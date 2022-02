Raffaella Mennoia ha conosciuto Soleil Sorge durante la sua esperienza a Uomini e Donne, quando aveva solo 21 anni e di lei ha un ricordo molto chiaro. Intervistata dalla rivista OGGI ha raccontato quanto l’avesse colpita la gieffina.

Il provino di Soleil Sorge a Uomini e Donne

Raffaella Mannoia lavora con Maria De Filippi da oltre 20 anni. È l’autrice più conosciuta delle sue trasmissioni. Esordì come postina di C’è Posta per te, fino ad arrivare al dating show e poi anche a Temptation Island. Ma Soleil Sorge non se la dimentica:

“Avrò fatto migliaia di provini ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa. Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante”.

All’epoca finì per corteggiare Luca Onestini, da cui poi fu scelta, ma che mollò in diretta mentre lui partecipava al Grande Fratello Vip. Della sua esperienza nello studio Elios ha detto:

“Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque”.

Soleil Sorge la Macchiavellica

Raffaella Mennoia ha un’idea molto precisa di che pasta sia fatta Soleil e cosa stia facendo nel reality di Canale 5:

“Le piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei. Machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato”.

Ma il pubblico a casa non la pensa così, visto il calo di consensi dell’influencer.

