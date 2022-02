Delia Duran, ormai libera dell’incubo di poter uscire dalla casa a breve si sta mettendo a suo agio completamente, totalmente ignara che lunedì Alex Belli rientrerà nella casa. Ieri, in particolar modo, si è lasciata andare ad esternazioni piuttosto significative nei confronti di Antonio Medugno.

Delia si dichiara ad Antonio

La moglie di Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip 6 è una vera protagonista e crea tantissime situazioni. Dapprima si è avvicinata a Gianluca Costantino, poi ha mollato il marito e si è avvicinata a Barù; ora colpo di scena: è interessata ad Antonio Medugno.

Ieri si è avvicinata al ragazzo per consolarlo, visto che dalla diretta di lunedì è molto scosso e ha avuto un approccio fisico con lui. Si è dovuta distaccare dal giovane campano al fine di non fare un passo in più che sarebbe inappropriato per lei in questo momento, dal suo punto di vista, e gli ha detto:

Gli utenti di Twitter hanno ironizzato sulla situazione creatasi fra di loro, soprattutto visto quanto sta per succedere nella casa.

MA IN CHE SENSO#jerù pic.twitter.com/UtZNxx0SrI — A onor del vero 2 (@onordelvero2) February 9, 2022

Delia racconta alle coinquiline di Antonio

Successivamente la donna ha raccontato a diverse coinquiline quello che sente per il ragazzo. A Nathaly dice:

“Lui ci stava!”

Tanto che l’attrice le ha risposto di rimando: “Ovvio che ci stava!”

Ecco il continuo del copione:

Delia e Antonio 🤦🏼‍♀️#gfvip pic.twitter.com/kIfsnvWiWL — Catia (@catiuz92) February 9, 2022

Anche a Katia Ricciarelli racconta quanto accaduto perché lei ha scoperto immediatamente che cosa stesse succedendo, così le chiede:

“Ti piace Antonio?”

Delia: "Si come lo sai?" Il loro teatrino continua prendendo per il culo anche Antonio 🤦‍♂️🤡 #gfvip pic.twitter.com/cNyNVYKKkI — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 9, 2022

Ma Antonio è già stato avvertito da Gianluca: prestarsi al corteggiamento di Delia significa entrare dentro il Belliful, perché lui vuole solo far ingelosire il marito. Intanto i fan sono scatenati nelle votazioni per chi dev’essere eliminato dal GF e potrebbe farne le spese proprio Kabir Bedi, da sempre il preferito del pubblico.