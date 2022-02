Tensioni sempre deste nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come ha detto Alfonso Signorini, quando si arriva verso la fine, i concorrenti si irritano con maggiore facilità e le discussioni sono sempre dietro l’angolo.

Questa volta a dare segni di fastidio è Miriana Trevisan, a causa delle domande su Biagio D’Anelli, il suo fidanzato.

Le domande inopportune: “Ma perché me lo chiedono?”

Ieri Biagio D’Anelli ha compiuto 39 anni, Miriana Trevisan ha voluto ricordare questo evento nel corso della cena con tutti gli altri coinquilini. Ma un evento le ha dato particolarmente fastidio.

Ha creato la torta per il suo fidanzato con la scritta “Auguri Amore mio” insieme a Jessica Selassié e Lulù, e ha raccontato agli altri concorrenti come viva la distanza dal suo nuovo amore e quali paure alberghino in lei. Hanno cantato tutti insieme e sembrava fosse andato tutto per il meglio. Ma così non è stato. Qualcosa in realtà l’ha irritata profondamente.

Lo sfogo con Manila

Miriana Trevisan si è sfogata con l’ex Miss Italia riguardo ad alcune domande che le hanno posto. Infatti pare che Soleil le abbia chiesto con insistenza che età avesse Biagio.

Manila Nazzaro era stupita: “Ma te l’hanno richiesto?” ha subito esclamato visibilmente sorpresa. L’ex di Non è la Rai le ha raccontato tristemente:

“Non te l’aspetti. Non me ne frega un c***o. L’unica cosa è che non me ce metto a ballare con te falsa! Noto lo schifo, lo noteranno da casa. Questi attacchi non li capisco. Basta lo spazio ce l’avete, più di tutti gli altri. Non farò mai la vittima!”

Ecco il video:

Soleil ha chiesto a Miriana quanti anni Biagio facesse e Miriana e Manila pensano che lo faccia con cattiveria.

Adesso chiedere l'età é cattiveria?🤦‍♂️ Miriana poi aggiunge "Noto lo schifo e lo noteranno da casa" Da casa vediamo anche lo schifo che dite voi 🤡#gfvip #solearmy pic.twitter.com/tkpMzbCn2r — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 10, 2022