Nella puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena inaspettato durante il trono di Luca Salatino. Maria De Filippi ha informato i presenti in studio che di lì a poco sarebbe andata in onda un’esterna un po’ particolare. Il motivo di tanto sgomento risiede nel fatto che il tronista, nel conoscere la nuova corteggiatrice Soraya, non è riuscito a trattenere i suoi impulsi sessuali. Vediamo cosa è successo.

L’esterna tra Luca e Soraya prende una brutta piega a Uomini e Donne

Quest’oggi a Uomini e Donne è arrivata una nuova corteggiatrice per Luca. La ragazza si chiama Soraya e, sin dalla prima esterna, è riuscita a colpire il tronista. Quest’ultimo ha ammesso di sentirsi molto attratto da lei, soprattutto dal punto di vista fisico. L’esterna è cominciata con un semplice karaoke. I due, infatti, si sono cimentati nel cantare alcuni brani e si sono anche piuttosto divertiti.

Ad un certo punto, però, il clima è divenuto più intimo. Salatino, infatti, ha guardato meglio la ragazza e non ha potuto fare a meno di farle i complimenti per il suo aspetto fisico, specie per il suo decolleté. Lei si è un po’ imbarazzata, sta di fatto che ha provato in tutti i modi a non provocare ulteriormente il suo interlocutore.

Il tronista interrompe l’esterna per un’erezione

I due, così, hanno provato a conversare un po’, ma Luca sembrava profondamente distratto. Improvvisamente, infatti, il ragazzo ha preso un cuscino e lo ha appoggiato sulle sue gambe, dicendo di non potersi alzare in quanto stava avendo un’erezione. L’imbarazzo è stato moltissimo, sta di fatto che, ad un certo punto, il giovane ha ritenuto opportuno interrompere l’esterna. La ragazza si è alzata, mentre lui è rimasto seduto fino a che i bollenti spiriti non si placassero.

Una volta tornata la linea allo studio, poi, Maria De Filippi ha ironizzato sulla vicenda ed ha chiesto al tronista di commentare l’esterna. Luca era molto imbarazzato ed ha detto di non sapere in che modo commentare quanto accaduto. In seguito ha aggiunto: “Menomale che era la prima esterna, figurati la seconda, la terza…” (Clicca qui per l’esterna completa)