In queste ore, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di alcuni gesti alquanto sospetti nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, pare che la cantante lirica sia intenzionata ad abbandonare il reality show. Ad insinuare questo dubbio sono stati fan della trasmissione, che seguono la diretta su Mediaset Extra 24 ore su 24. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il primo gesto di Katia che lascia presumere il suo abbandono dal GF Vip

Il GF Vip si appresta a compiere l’ultimo giro di boa. Il programma, infatti, terminerà tra poco più di un mese, pertanto, i concorrenti si stanno preparando all’ipotesi di abbandonare il reality show. Tra i vari protagonisti, però, quella più pronta a dire addio alla casa più spiata d’Italia sembra essere Katia Ricciarelli.

La donna, infatti, ha compiuto dei gesti che hanno subito insinuato nei fan il dubbio che voglia lasciare anticipatamente il programma. Il primo segnale riguarda il fatto che la cantante abbia cominciato a fare inaspettatamente la valigia, anche se non è in nomination. Questo, dunque, ha subito spinto i telespettatori ad avere dei dubbi.

Il secondo gesto sospetto della Ricciarelli: il regalo a Soleil

A fomentare ancor di più le ipotesi di un possibile abbandono ravvicinato di Katia è stato il secondo gesto. La lirica, infatti, ha addirittura deciso di dare un piccolo regalo a Soleil Sorge. Le due hanno molto legato durante questa esperienza all’interno della casa del GF Vip. Per tale ragione, la Ricciarelli ha sentito il bisogno di salutarla con un gentile omaggio.

Questo gesto, dunque, ha rappresentato per molti un campanello d’allarme, che ha spinto la maggior parte degli utenti a credere che la donna abbia voluto compiere quest’ultimo gesto di affetto nei confronti della compagna d’avventura prima di andare via. Ad ogni modo, per saperne di più non ci resta che attendere la prossima puntata del GF Vip, che ricordiamo non sarà venerdì 11, bensì lunedì 14 febbraio.

Lo aveva detto più volte “io non uscirò mai perché dei deficienti mi votano! Devono trovarmi una scusa di lavoro”.

E niente, il percorso della zitella omofoba e razzista finisce così.

L’unica cosa che ha lasciato di questi mesi?

L’ #FUORIKATIA twittatissimo

