In queste ore, alcuni spettatori del Grande Fratello Vip sono andati fuori la casa più spiata d’Italia per gridare ai concorrenti che Alex Belli ritornerà. Alcuni di loro già ne erano a conoscenza, tuttavia, adesso la cosa è divenuta di dominio pubblico. Diversi vipponi, però, non hanno reagito affatto bene alla cosa. I più indignati sono stati Davide e Lulù. Vediamo come hanno reagito.

La reazione di Davide Silvestri al ritorno di Alex Belli al GF Vip

Come preannunciato da Alfonso Signorini nel corso della precedente puntata del GF Vip, lunedì prossimo Alex Belli varcherà nuovamente la soglia della porta rossa per restare circa due settimane all’interno della casa. La notizia non era stata rivelata ai concorrenti, ma solo al pubblico da casa. Soleil Sorge e Delia Duran, però, erano già a conoscenza che questo sarebbe accaduto. Ad ogni modo, dopo che alcuni spettatori si sono recati fuori la casa più spiata d’Italia a gridare questa notizia, anche tutti gli altri concorrenti l’hanno appresa.

In molti, però, non hanno affatto accolto di buon grado la cosa. Davide Silvestri, ad esempio, ha detto che quando Alex entrerà nuovamente al GF Vip, lui sgancerà una bomba. Al momento non è chiaro a cosa si stesse riferendo il protagonista, pertanto, non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Lulù Selassiè furiosa con il programma

Successivamente, poi, anche Lulù Selassiè ha reagito in modo piuttosto brusco. La principessa ha reputato ingiusto che la produzione del GF Vip permetta a Belli di rientrare in casa. La giovane ha esordito dicendo:

“Non è neanche giusto che torna, perché è andato via“. Poi ha aggiunto: “Allora a questo punto sai che facevamo? Ce ne andavamo tutti via e ci facevamo Natale con le nostre famiglie“.

Insomma, pare proprio che il ritorno in casa di Alex Belli creerà più scompiglio del dovuto.

#gfvip " C'è ne andavamo via tutti a Natale e poi ritornavamo "😂😂😂

Lulú reagisce così quando ha saputo che Alex Belli rientra nella casa #fairylulu pic.twitter.com/eGCOuwXYwH — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) February 10, 2022