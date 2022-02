Grandi novità per il Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime ore sono emerse delle news che potrebbero render felici molti concorrenti.

Barbara D’Urso arriva al Grande Fratello Vip 6

La presentatrice di Pomeriggio 5 è in un momento di grandissimo successo, infatti tra poco condurrà anche La Pupa e il Secchione Show. Ma ci sarebbe una novità incredibile per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Infatti Barbara D’Urso potrebbe essere presente per la finalissima del reality di Canale 5. L’indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia. Ecco quanto ha riferito:

“Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 14 marzo, dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza. Ospiterà in studio la collega Barbara D’Urso, da cui più volte ha preso le distanze. Perché Carmelita sarà presente nel reality di Canale 5? Per il lancio della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, prodotta da Endemol che sta spingendo per lo spazio promozionale. La trasmissione debutterà il giorno successivo su Italia1, forse con la sola prima puntata in diretta. Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Signorini. Gira voce che per i mesi di marzo e aprile Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda direttamente da Roma”.

Alfonso Signorini inviterebbe Barbara D’Urso?

Tuttavia nutriamo forti dubbi su tale indiscrezione. Infatti i rapporti tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso negli ultimi anni sono stati piuttosto difficili. Infatti l’anno scorso è stata pubblicata una sua intervista nella quale si esprimeva in questi termini nei confronti della matrona di Cologno Monzese:

“La D’Urso non mi piace perché non mi piace quel genere di televisione…riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo…dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe…è un animale da diretta, ma non mi piacciono certi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori…lacrime e farsi vedere casalinga dentro quando poi non la realtà è ben altro”.

Potrebbe aver cambiato idea e addirittura invitarla nel suo reality show? Aspettiamo di sentircelo dire da lui!