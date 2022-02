Alessandro Basciano è finito nel mirino del ciclone a causa delle sue frasi contro Antonio Medugno. In particolare, a colpire l’attenzione dell’opinione pubblica è stato il suo bollare i disturbi di alimentazione del giovane tiktoker come sciocchezze, nella fattispecie la definizione è stata “ca**te”.

L’intervento di Rosalinda Cannavò

Ad intervenire sulla questione è stata un’ex gieffina dell’edizione precedente, Rosalinda Cannavò, che conduce il format Instagram “Casa Chi“, insieme ai giornalisti della rivista. La ragazza è evidenziato sulle sue storie social il fastidio che ha provato nell’udire le parole di Alessandro Basciano. Ecco il suo pensiero:

“Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorate che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (altrimenti sarebbe davvero grave)! Credo che non ci sia altro da aggiungere se non che questa non è la televisione che mi piace vedere”.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip 6 le persone hanno cercato di far capire ad Alessandro l’errore nel suo pensiero, ma non ha voluto ascoltare nessuno, nemmeno la fidanzata Sophie Codegoni. Anzi, ha continuato ad infierire sull’influencer campano, reo di aver messo in dubbio la sua storia d’amore. Forse per la puntata di lunedì riuscirà a cambiare idea?