Kabir Bedi è un personaggio rivelazione di questo Grande Fratello Vip 6. Un attore indiano di 76 anni che non è andato nel reality di Canale 5 per “farsi la vacanza”, ma partecipa attivamente e con grande lucidità alle dinamiche interne. Lunedì abbiamo visto la sua discussione con Manila Nazzaro perché ultimamente ha avuto un atteggiamento diverso verso di lui.

Durante la diretta lei l’ha mandato in nomination e all’attore questo non è andato per niente bene.

Kabir Bedi affronta Manila Nazzaro

Con il suo solito modo di fare schietto e pacato il Sandokan del Grande Fratello ha affrontato la concorrente:

“Non è tuo dovere cucinare per me, ma se lo fai per Katia, per Giucas, Davide ecc. e non per me, io avevo ragione di pensare ‘Perché?’. Poi tu mi hai nominato, va bene è un gioco. Ma è una sorpresa per me che tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive”.

L’ex Miss Italia ha provato a difendersi dicendogli:

“La nomination non è mai contro di te, qui stiamo da cinque mesi e il gioco è questo, ma io avevo delle persone con cui ho condiviso cose molto, molto personali e ormai siamo diventati in pochi”.

Ma lui l’ha liquidata con una risata sarcastica “No?!”. Ecco il video:

Manila si confronta con Miriana e Lulù

Manila Nazzaro si è poi confrontata con le sue amiche Lulù Selassié e Miriana Trevisan. La donna si è detta scioccata dal comportamento dell’attore, da lui proprio non se l’aspettava. La princess la conforta dicendole che “ha avuto questo pensiero bruttissimo che nessuno di noi ha mai avuto su di te”. L’ex Miss Italia sentendosi confortata ha risposto:

“È quella la cosa che mi ha deluso da un uomo come lui, di aver letto la mia gentilezza e il mio rispetto”.

Miriana Trevisan, che a sua volta aveva votato l’uomo, riferisce di avergli parlato in questi termini:

“Io gli ho detto che in pochi secondi dovevo prendere una decisione e immaginando che tu sei un uomo molto forte perché hai vinto già la nomination”

Manila si dice “angosciata” per tutta la situazione con Kabir.

Lulù con più persone ha difeso l’ex Miss Italia, sostenendone le ragione e comprendendo le sue difficoltà. Anche a Delia e Nathalie ha detto:

“Non mi è piaciuta la cosa di Manila, lei non è l’addetta alla cucina. Non è giusto. Poveraccia lei! Si è dovuta sentir dire queste cose, scaricare le responsabilità su di lei”.

