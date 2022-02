A breve, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. C’è ancora molto mistero attorno alle dinamiche che caratterizzeranno l’amato reality ma, nonostante questo, stanno iniziando a trapelare i primi nome dei partecipanti.

Stando alle recenti rivelazioni, sembra che a Loredana Lecciso fosse stata data la possibilità di entrare a far parte del reality insieme a Jasmine Carrisi. Pare, però, che la donna abbia rifiutato l’offerta.

Isola dei Famosi, un’allettante proposta per Loredana Lecciso

C’è tanta curiosità riguardo all’identità di coloro che parteciperanno all’Isola dei Famosi. Sui social network è possibile leggere le ipotesi dei fan più accaniti del programma. Sono stati fatti numerosi nomi, ma sembra che Loredana Lecciso abbia davvero ricevuto la proposta.

La compagna di Albano Carrisi non è nuova al mondo dei reality show. Nel 2010, infatti, si calò nei panni di naufraga per volare in Honduras e partecipare a un’avventura del tutto inaspettata. Nonostante abbia amato quell’esperienza, ad oggi, ha ammesso di non voler fare il bis.

La decisione di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso non vuole entrare a far parte di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A parer suo, infatti, nulla potrà eguagliare la sua prima esperienza nel programma. Inoltre, in un’intervista per Nuovo Tv, ha anche accennato il suo pensiero riguardo all’unione con Jasmine Carrisi:

Ho delicato l’invito. Ci ho riflettuto molto, ma vivere l’esperienza con un parente sarebbe come viverla a metà

Nonostante queste parole, Loredana Lecciso augura a Jasmine di poter fare da sola questo percorso. A parer suo, si tratta di un viaggio emozionante, importante sotto il profilo emotivo e soprattutto formativo.

Cosa deciderà di fare la figlia di Albano? Accetterà il consiglio di Loredana Lecciso o si tirerà indietro così come aveva fatto per il GF Vip?