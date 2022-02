Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, è tornata a parlare di Jessica Selassiè. Nel corso di una recente intervista su Mio, la donna ha detto che non ha molto apprezzato il modo in cui la principessa si sta relazionando con sua figlia. Inoltre, la protagonista dell’intervista ha voluto spendere anche qualche parola molto generosa nei confronti di Soleil Sorge.

Le parole della mamma di Sophie contro Jessica

La mamma di Sophie Codegoni ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del rapporto che c’è tra sua figlia e Jessica al Grande Fratello Vip. Da quando Alessandro Basciano è entrato in casa, l’amicizia tra le due protagoniste è stata messa a dura prova. Specie la principessa ha cominciato a mostrarsi particolarmente gelosa dell’intesa venutasi a creare tra la Codegoni e il nuovo arrivato.

Questo aveva indispettito parecchio la signora Valeria Pasciuti, madre dell’influencer. Di recente, la donna è voluta tornare sull’argomento scagliandosi nuovamente contro la Selassiè. A tal proposito, ha detto:

“Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie. Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico“. Poi ancora: “Fa passare un messaggio sbagliato, se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui”.

Valeria Pasciuti appoggia Alessandro e Soleil

Valeria, inoltre, ci ha anche tenuto a precisare che Jessica non dovrebbe essere trattata come una ragazzina da tutelare. La Pasciuti, infatti, ha detto che lei a 27 anni aveva già una figlia ed era una donna perfettamente formata. Dopo essersi ampiamente sfogata contro la principessa, poi, la madre di Sophie ha commentato anche il rapporto tra sua figlia e Alessandro.

La donna ha detto di essere molto felice in quanto ritiene che Basciano sia in grado di tenerle testa e fuori sicuramente dureranno. Infine poi, ha speso qualche parola anche su Soleil. In merito a questo tema ha detto: “L’amicizia con Sole? L’ho rivalutata tanto, lei dà tanto a mia figlia”.