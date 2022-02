Stella, l’amica “speciale” di Alex Belli e Delia Duran, torna a parlare della coppia in un’intervista su Novella 2000. La partner “lavorativa e non” dei due protagonisti del Grande Fratello Vip 6 ha espresso anche la sua opinione sull’idea di amore libero. La donna in particolare si è soffermata sul rapporto tra l’ex concorrente della Casa, Alex e Soleil Sorge:

Durante l’intervista, Stella ha anche rivelato della sua voglia di un confronto con Delia Duran al GF Vip 6. Infatti, le vorrebbe far capire che sta sbagliando a essere così arrabbiata con l’ex marito e la sua nuova fiamma nella Casa:

Vorrei parlare con la mia amica Delia, per farle capire che il rancore non porta a nulla…

Secondo Stella infatti, tutta questa querelle alla fine si concluderà in un “non-nulla” e i due torneranno insieme non appena si concluderà l’edizione del GF VIP 6.