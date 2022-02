Clamoroso dietrofront di Nathalie Caldonazzo nei confronti di Soleil Sorge. La showgirl appena arrivata nella casa aveva stretto amicizia con Soleil Sorge, per poi allontanarsene appena una settimana dopo.

Ha sempre accusato l’influencer di non mettersi da parte nel triangolo di Belliful e per la sua arroganza. Ora cambia idea. Ecco cos’è successo al Grande Fratello Vip 6 poche ore fa.

Il dietrofront di Nathalie Caldonazzo

Nathalie Caldonazzo era la più grande nemica di Soleil Sorge dentro la casa, tanto da intimare alle altre gieffine di non parlarle minimamente. Ma Delia Duran non è riuscita a darle ascolto completamente e alla fine ha fatto “amicizia” con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Già dopo la diretta di lunedì l’ex compagna di Massimo Troisi ha capito di aver sbagliato a prendere una posizione nei confronti del triangolo di Alex Belli & Co. perché vedendo l’unione che si è creata tra le due donne protagoniste, non aveva più senso per lei avere rancore verso Soleil per qualcosa che non la riguarda. Infatti, subito dopo la puntata ha detto a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan:

“Io dopo la duecentesima puntata ho deciso che mi devo fare i ca**i miei. Non prendo più le parti di nessuno. Non c’è coerenza in questa casa!”

Nathalie si fa da parte

Ma oggi parlando con Delia Duran ha fatto un clamoroso dietrofront. Infatti ha detto alla modella venezuelana:

“È un rimprovero che faccio a me stessa: essermi troppo accanita verso una cosa che magari non era così grave. Io l’avevo vista più grave. Invece poi dopo non lo è stato. A me che siete amiche mi fa indubbiamente felice, preferisco la pace che la guerra. Ovvio!”

Delia ha aggiunto:

“Questo non vuol dire che siamo amiche. Non è che mi vedi 24 ore su 24 con lei. Magari diventiamo amiche o magari no, magari ci odiamo ancora di più, capisci? Però almeno c’è stata quella cosa bella, quell’avvicinamento nel quale abbiamo chiarito alcuni punti”.

Nathalie resasi conto della situazione aggiunge:

“A me dispiace aver usato termini un po’ troppo forti nei suoi confronti“.

Delia le dà ragione e aggiunge:

“Soleil alla fine non ti ha mai criticata. Chiedile scusa per il tuo comportamento”.

A parte che non capisco perchè Delia inventa delle frasi quando abbiamo registrato tutta la chiacchiera avuta co Soleil sabato notte, Nathaly si rende conto di aver esagerato parole troppe forti nei confronti di Soleil..

Ma chissà come reagiranno tutte quante quando entrerà nella casa Alex Belli. Nessuna se lo aspetta e la sua presenza modificherà ancora gli equilibri del reality di Canale 5 e le opinioni che si sono fatte finora. Inoltre, avendo tutti i protagonisti del triangolo dentro la casa potrebbe succedere di tutto.