Clarissa Selassié pur essendo uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6 ormai da mesi, è come se ci fosse ancora dentro perché continua a commentare e intervenire sulle vicende della casa, spesso anche riuscendo a direzionarle.

L’opinione di Clarissa Selassié sui Jerù

La princess ha più volte espresso la sua simpatica per la coppia formata da Jessica e Barù; ha sempre sostenuto che lui fosse “un bono” e che li vedesse molto bene insieme, ma ieri si è lasciata andare in modo estremamente esplicito:

“Che sia chiaro, se Jessica vuole avere questa frequentazione con Barù benvenga. Si vuole divertire, vuole dargli un bacio, penso che lei abbia capito che non c’è alcun interesse di amore da nessuna delle due parti. È una ragazza di 27 anni e sono cinque mesi che sta lì dentro e lui da due mesi, non saranno pure arrapati questi? Non si possono un po’ strusciare? Non hanno fatto male a nessuno. Penso sia più grave quello che hanno fatto altre persone come sco**re sotto le coperte e limonarsi gente sposata, penso che quello sia più grave, no?”

Le stoccate della princess

La ragazza è intervenuta anche sul bacio gate tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e Delia Duran:

“Se Jessica vuole divertirsi va bene, lasciamoglielo fare. Non dobbiamo fare nessuna coppia. Barù vuole Delia, non vuole Delia? Sti ca**i se la vuole! Quello che fa brutta figura è lui che va dietro una donna sposata la brutta figura la fai lei che si limona uno mentre è sposata. Jessica è pulita, non c’entra niente. Jessica si merita di più? Sì! Jessica si merita un uomo ma non a livello estetico ma una persona che la ami. Si conoscono da due mesi… non tutti sono Lulù e Manuel”.

Su Twitter alcuni utenti sostengono che la princess non si sia limitata a queste frasi, che possiamo trovare anche in video, ma abbia anche parlato in termini estremamente negativi di Soleil Sorge. Purtroppo però non è possibile trovare niente che lo attesti e la diretta Instagram non è stata salvata.

Clarissa nella diretta:

Soleil ha i piedi lerci

È una poco di buono

Le puzza l'alito

Ha i capelli pieni di olio STATE SCHERZANDO SPERO????

