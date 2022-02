Antonio Medugno dopo la discussione dell’altro giorno con Gianluca e Alessandro è crollato in una crisi profonda. Sebbene con il suo compagno d’ingresso nella casa abbia chiarito, non è più lo stesso. La sua permanenza al Grande Fratello Vip 6 potrebbe essere compromessa irrimediabilmente?

Antonio si confida con Soleil

Il giovane napoletano ha sofferto di problemi alimentari molto gravi e ha paura che le tensioni della casa, la situazione in cui sta vivendo possano compromettere il suo stato di salute. Riunito al tavolo con Katia Ricciarelli, Delia Duran e Soleil Sorge ha detto:

“Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura”

Ma Soleil ha rassicurato il nuovo concorrente:

“Sappi che a prescindere, in qualunque momento ti senti solo, io ci sono e sono certa anche loro. Io ho lo stesso problema delle volte con l’ansia e in quei momenti mi devo distrarre. Quando ti viene qualunque momento anche di sconforto, sappi che ci sono. Possiamo anche fare un gioco a biliardo, possiamo parlare, quello che vuoi”.

Antonio: quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura

Soleil: Sappi che in qualunque momento io ci sono, ti aiuterò a distrarti, una partita a biliardo, parlare, quello che vuoi Sole ..❤️#gfvip #solearmy pic.twitter.com/1U3kVr4GwW — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 8, 2022

Alessandro contro Antonio

Sophie Codegoni nella giornata di ieri ha cercato di far ragionare Alessandro sul conflitto con il tiktoker campano, a suo dire eccessivo:

“Non è così grave quello che ha detto, perché ti stai impuntando? Tu sei più grande… fregatene. Si sente solo, ha un sacco di fragilità e problemi. Non ha detto niente di così grave. Dobbiamo continuare a mortificare una persona per un passaparola quando qui dentro tutti lo fanno? Anche su Gianluca, ma cosa avrà detto di male?”

Ma l’imprenditore non ne ha voluto sentire:

“Io sono stato male e nessuno mi ha cag*to. A me sta cosa mi ha destabilizzato ho fatto un’ora di confessionale. Sapessi i ca**i che c’ho io Sophie. Posso non condividere ciò che pensi ed hai fatto? Io non lo attacco, non lo calcolo proprio. Del bacio tra Barù e Delia l’ha detto lui”.

Anche Lulù Selassié ha cercato di far ragionare l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma lui ha sminuito i problemi di Antonio:

“Io ho avuto molti problemi più seri dei problemi alimentari, non queste ca**te, credimi!”

La princess si è indispettita e gli ha risposto per le rime:

“Ha avuto problemi molto seri nella vita. Lui è iper sensibile, ha avuto molti problemi nella vita. I problemi alimentari non sono cag*te, le ho avuti pure io. Non ti permettere di dire che son ca**te”.

Ecco il video:

“antonio ha avuto dei problemi alimentari” alessandro: “io ho avuto problemi più seri, non queste cagate” e dopo questa basciano mi è proprio sceso non sotto ai piedi, di più #gfvip pic.twitter.com/9jQOUS0x6e — alisia (@g0ddessmez) February 8, 2022

Su Twitter l’atteggiamento del ragazzo è stato molto contestato e gli sta facendo perdere consensi proprio in un momento cruciale per il programma, in cui ogni settimana verrà eliminato qualcuno o più d’uno, visto i tempi stretti. Intanto Antonio Medugno è in nomination questa settimana e a giudicare dal sentiment sui social dovrebbe superarla positivamente.

