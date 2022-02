Alfonso Signorini ha recentemente detto la sua sulla giovane coppia formatasi al Grande Fratello Vip 6 composta da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, ma qualcosa non convince.

Le dichiarazioni di Signorini

In risposta ad una lettera sul settimanale Chi da lui diretto, Alfonso Signorini si sbilancia nel suo giudizio sulla coppia gieffina:

“Manuel e Lulù? Una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello Vip. Auguro anch’io lunga vita insieme a questi due ragazzi che ho fortemente voluto nel programma e che fin dal primo giorno mi hanno colpito per la loro genuinità. Oggi non è facile trovare tanta purezza di sentimento, in un mondo che corre tanto in fretta e che brucia qualsiasi emozione. Lei lo ha capito e sto, mi creda, dalla sua parte”.

Una dichiarazione questa di assoluta stima e fiducia per la relazione tra Manuel Bortuzzo e la princess, però qualcosa in tutto questo non torna.

Che cosa non convince?

Le puntate del Grande Fratello Vip stanno volgendo al termine, manca solo un mese dalla fine del programma e l’impostazione che il conduttore ha dato al reality di Canale 5 non valorizza la coppia. Invece, al centro della narrazione c’è sempre il triangolo Belliful. Addirittura Alex Belli ritornerà nella casa dalla prossima settimana per ben 2 settimane, sebbene sia stato squalificato. Un fatto mai accaduto prima nella storia del programma di Mediaset.

Invece, Manuel Bortuzzo che voleva fare una sorpresa a Lulù per San Valentino non potrà entrare nella casa del GF per non fare un “torto” agli altri concorrenti i cui partner hanno fatto la stessa richiesta. Alex Belli però potrà trascorrere la festa con sua moglie Delia Duran e la sua amica artistica Soleil Sorge, in beffa a qualunque ipotetico torto che la presenza del nuotatore avrebbe fatto agli altri.

Se si stima e sostiene una coppia, non è sufficiente farlo solo a parole, ma andrebbe dimostrato con i fatti. Finora non si sono visti.