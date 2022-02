Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip i concorrenti si stanno spesso rendendo protagonisti di varie infrazioni inerenti il regolamento del programma. In queste ore, a non rispettare le regole previste dal contratto del reality show è stata Sophie Codegoni. La ragazza, infatti, è stata fortemente richiamata dalla produzione. Vediamo cosa è successo.

Sophie infrange il regolamento del GF Vip e viene richiamata

Sophie Codegoni si è beccata una bella ramanzina da un’autrice del GF Vip. Era sera molto tardi e la ragazza si trovava in cucina, pronta per andare a dormire. Proprio per tale ragione, la protagonista si era liberata del microfono ed aveva informato la produzione che tanto non avrebbe parlato. Dalla regia, però, si è sentita la voce di una collaboratrice della trasmissione la quale ha sbottato contro la concorrente.

La donna in questione è apparsa piuttosto spazientita, sta di fatto che ha sbottato contro l’inquilina della casa dicendo: “Non importa, adesso sei in cucina e devi mettere il microfono”. Sophie, come se non bastasse, ha cominciato a sbottare reputando un po’ troppo pesante il richiamo dell’autrice in questione.

La Codegoni recidiva nell’infrazione

Questa non è certamente la prima volta in cui i concorrenti infrangono il regolamento della trasmissione. Proprio qualche settimana fa, infatti, Alfonso Signorini aveva informato i vipponi di un provvedimento disciplinare molto duro nei loro confronti . A causa delle continue infrazioni del regolamento del reality show, infatti, i protagonisti sono stati decurtati del 50% del budget settimanale per fare la spesa.

Tra le regole infrante c’era proprio il non aver indossato correttamente il microfono. Ricordiamo che esso può essere tolto solo quando si fa a dormire o quando si è in acqua. Tale decisione aveva creato molto malcontento tra i presenti ma, a quanto pare, non è servito ad impedire il reiterarsi di certi errori. Non ci resta che attendere adesso per vedere se ci sarà una nuova punizione.

