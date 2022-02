Nathaly Caldonazzo proprio non riesce a sopportare Soleil Sorge. La showgirl, infatti, anche dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha sbottato contro la coinquilina. Durante uno sfogo con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, infatti, la donna ci ha tenuto a precisare tutte le cose che proprio non gradisce della compagna d’avventura.

Le parole di Nathaly Caldonazzo contro dopo la diretta del GF Vip

L’astio che c’è tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge è davvero alle stelle. Nel corso della diretta del 7 febbraio del GF Vip Alfonso Signorini ha posto l’accento sulla questione e le due donne non hanno risparmiato reciproche accuse. Ad ogni modo, dopo la diretta, la Caldonazzo si è sfogata con Manila e Miriana ed ha continuato a parlar male dell’influencer.

La showgirl ha esordito dicendo: “L’unica cosa che dovrebbe fare è prendere e levarsi e lasciare i due coniugi”. Secondo il punto di vista di Nathaly, dunque, Soleil si starebbe mettendo nel mezzo di una questione troppo delicata e privata, pertanto, sarebbe più opportuno se lasciasse in pace il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran.

Anche Miriana e Manila attaccano la Sorge

Della sua stessa idea sono state anche Manila e Miriana. La prima ha esordito dicendo che, secondo il suo punto di vista, tra i gesti più bassi e meschini della Sorge ci sia stata la lettera scritta ad Alex. Quello è stato un vero colpo basso per Delia. La Trevisan, invece, ha voluto porre l’accento sul bacio finale che la Sorge diede ad Alex proprio nel giorno in cui quest’ultimo uscì dalla casa del GF Vip.

Anche in quel caso Soleil dimostrò di avere mancanza di tatto e di sensibilità per una donna affranta dal dolore e dilaniata dalla gelosia. Ad ogni modo, i colpi di scena non sono finiti qui. Molto presto, infatti, Alex entrerà nella casa e vi resterà per un po’ di tempo. Questo, chiaramente, servirà a creare delle dinamiche nuove e sicuramente esilaranti.