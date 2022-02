Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono indiscutibilmente la coppia più unita e stabile che finora è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’iniziale difficoltà i due hanno trovato “il loro ritmo” e si amano alla follia.

Nonostante il nuotatore sia andato via dal reality di canale 5 già da qualche settimana, ha riempito lo stesso la sua amata di attenzioni e gesti, come l’aereo che le ha mandato la settimana scorsa o i continui messaggi durante la diretta del GF VIP. Ma ora è pronto per fare qualcosa di speciale.

Il gesto romantico di Manuel Bortuzzo per Lulù

Lulù Selassié sente fortemente la mancanza del suo fidanzato dentro la casa, un’assenza che le pesa tanto da incidere negativamente sul suo umore. Ma Manuel Bortuzzo ha pronta una sorpresa per lei.

Sul settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

“Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per San Valentino”.

Sarà qualcosa di magico che farà sentire la sua compagna amata e felice. Ma sulla natura di tale dolce regalo, il nuotatore non svela niente. Aspetteremo ancora una settimana per scoprirlo. Infatti la prossima diretta del Grande Fratello Vip 6 sarà proprio lunedì 14 Febbraio, il giorno di San Valentino e, c’è da scommetterlo, sarà una serata magica!

Intanto, la giovane concorrente potrà trascorrere le sue giornate pensando alle parole piene d’amore che Manuel le ha dedicato ieri sera durante la diretta:

“Questo fa parte del gioco non GF ma della vita, essere incompresi perché fragili non vuol dire essere sbagliati, ma essere diversi e tu sei diversa. Tu continua a splendere per quella che sei perché agli occhi di chi ti comprende sei fantastica e io e la mia famiglia e tante persone fuori ti abbiamo compreso, però stai serena”.

