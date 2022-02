L’Isola dei Famosi continua ad alimentare il gossip. C’è grande attesa intorno al cast dei naufraghi che andrà in Honduras. Dopo Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Lory Del Santo e Marco, potrebbe arrivare anche un’altra naufraga.

È un’ex atleta, una professionista del mondo dello sport, che ha fatto molto discutere con il suo libro del coming out. Stiamo parlando di Carolina Morace.

Per l’allenatrice di calcio sarebbe la prima volta davanti alle telecamere di un reality. Infatti la donna non ha mai partecipato a questo tipo di show, del resto come avrebbe potuto? È stata sempre occupata con il suo lavoro principale: il calcio.

Secondo i rumor ora potrebbe sbarcare in Honduras. Ma non c’è niente di confermato. L’unica cosa certa è che sicuramente lei non avrebbe difficoltà a superare i test per accedere al programma o a vincere le prove fisiche.