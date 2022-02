Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Sono state nomination diverse da tutte le altre, dal momento che oltre agli immuni scelti dalla casa e dalle opinioniste in studio, i concorrenti non potevano votare nemmeno la prima finalista di questa sesta edizione, la modella venezuelana Delia Duran. Nomination anomale dunque, anche se l’esito è parso piuttosto scontato, o almeno è questo il pensiero generale del pubblico da casa e degli utenti sui social che commentano le vicende della casa più spiata dagli italiani.

Kabir Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino sono i tre nominati della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Il meno votato dal pubblico sarà eliminato dal GF Vip: l’esito del televoto si conoscerà fra sette giorni, nel corso della puntata di lunedì, visto e considerato che il doppio appuntamento salterà anche questa settimana.

ll televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Kabir e Gianluca. #GFVIP pic.twitter.com/FleRRag6Ci — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2022

A occhio e croce, la riconferma di Kabir Bedi appare scontata. L’attore indiano è molto amato dal pubblico italiano, ha già vinto due televoti (uno contro la fortissima Soleil Sorge), dunque una sua eliminazione ci sorprenderebbe molto.

In attesa di conoscere le percentuali dei sondaggi online, si profila un testa a testa tra le due new entry Antonio e Gianluca per la permanenza all’interno della casa del Grande Fratello. Poche settimane fa l’ingresso dei due giovani era stato salutato come una ventata d’aria fresca, ma sia il tiktoker che il personal trainer hanno deluso le aspettative.

Non è un caso che in puntata Alfonso Signorini non chieda mai la loro opinione sulle dinamiche del gioco, diventando così trasparenti agli occhi del pubblico. La logica vuole che a salvarsi sarà chi nei prossimi giorni si spenderà di più per il gioco, senza inciampare nell’ira di questo o quell’altro fandom.

Ecco chi ha nominato chi:

Davide nomina Antonio

Giucas non ha potuto votare perché aveva ancora le carte in mano

Manila nomina Kabir

Alessandro nomina Antonio

Miriana nomina Kabir

Kabir nomina Alessandro

Lulù nomina Kabir

Gianluca nomina Antonio

Antonio nomina Sophie

Delia nomina Gianluca

Sophie nomina Manila

Nathaly nomina Davide

Katia nomina Giucas

Jessica nomina Gianluca

Barù nomina Antonio

Gli immuni di questa settimana sono Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassié (preferiti della casa), Soleil Sorge (resa immune su scelta di Sonia Bruganelli) e Nathaly (la preferita di Adriana Volpe).

L’appuntamento con la prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 è attesa per lunedì 14 febbraio, quando Alfonso Signorini comunicherà ai vipponi il nome del nuovo eliminato. E sempre nella puntata che ricade casualmente nel giorno di San Valentino, gli inquilini della casa riceveranno la sorpresa delle sorprese: il ritorno di Alex Belli per almeno due settimane, con l’ex gieffino chiamato a prendere una decisione definitiva su Delia Duran e Soleil Sorge.

