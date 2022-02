Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di lunedì 7 febbraio. A seguire le ultime notizie sulla quarantesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è il primo finalista di quest’anno? E chi invece è finito in nomination? Ecco il riassunto di quanto successo ieri sera e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con lo scoop del settimanale Chi su Adriana Volpe, beccata negli ultimi giorni alle terme in compagnia di Antonella Elia, ex opinionista del programma. Sonia Bruganelli, che quest’anno ha sostituito la Elia, commenta in maniera sarcastica: “Riunione di volpi, strage di galline”.

Maretta tra le opinioniste… cosa starà tramando Adriana? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/5plpnSkDDm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Il primo vero blocco della puntata è però dedicato all’uragano Delia Duran. In appena due settimane la modella venezuelana è riuscita a stravolgere la sesta edizione del Grande Fratello Vip, dando così ragione agli autori che l’hanno voluta fortemente dentro la casa dopo l’uscita di scena del marito. Anche per questa puntata c’è una news flash: dopo la rottura con Alex Belli, Delia ha finalmente iniziato ad amarsi.

Inizio ad amarmi: ecco l'ottimo proposito di Delia dopo la rottura con Alex… riuscirà a mantenerlo? #GFVIP pic.twitter.com/SbIj1drl3X — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Alfonso Signorini mostra alla diretta interessata un video che la ritrae in questi ultimi sette giorni all’interno della casa più spiata dagli italiani. Delia, gli altri inquilini, e il pubblico hanno modo di vedere l’avvicinamento tra la moglie di Alex e Soleil Sorge. Un avvicinamento che non è passato inosservato ai vipponi, straniti dall’ultima mossa della Duran (tutti eccetto Miriana Trevisan).

La distanza tra Delia e Soleil si è decisamente ridotta… e se da un lato sembrano aiutarsi l'un l'altra, le reazioni all'interno della Casa sono arrivate, forti e chiare. #GFVIP pic.twitter.com/cRtp6LTEGb — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Come dicevamo, l’arrivo di Delia Duran ha stravolto le dinamiche del gioco che si trascinavano da cinque mesi. A farne più di tutti le spese è stato il forte legame che univa Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge: oggi Manila è molto più vicina a Delia di quanto non lo so sia con Soleil e Katia, e ha trovato un appoggio inaspettato anche in Miriana.

Soleil e Katia, Manila e Miriana: la rottura è servita. L'apparente tranquillità è saltata definitivamente durante le scorse nomination. #GFVIP pic.twitter.com/AytnvybhOW — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Se sia stata o meno una strategia ai fini del gioco non è dato saperlo, ma anche se fosse stato così, l’ex Miss Italia non ci avrebbe guadagnato tanto: Manila infatti è la prima ad abbandonare i sogni di gloria per il primo posto in finale, restano invece in lizza Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e la stessa Delia Duran.

Il pubblico ha deciso che a NON ANDARE in finale per il momento è… MANILA! #GFVIP pic.twitter.com/jsaxuAjwi8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

È il momento di passare a Lulù Selassié, tra le protagoniste assolute di questa edizione e che in settimana ha ricevuto sui social i complimenti di una star internazionale del calibro di Cardi B, una delle più famose rapper a livello mondiale. Ancora questo Lulù non lo sa, ma Alfonso Signorini almeno per il momento le mostra quanto sia amata dal pubblico e dal suo Manuel Bortuzzo.

I social sono PAZZI per la nostra Lulù! #GFVIP pic.twitter.com/fF4CMgvUQo — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Intanto arriva una piacevole sorpresa per Nathaly Caldonazzo, una delle concorrenti che meglio ha interpretato lo spirito del Grande Fratello Vip quest’anno. Fuori in passerella ad aspettarla c’è la figlia Mia: le due regalano al pubblico da casa cinque minuti di vero amore, di veri sentimenti, di vero affetto. In una parola: reality.

La speranza, la gioia, la vera felicità negli occhi di Nathaly… la sua Mia è qui per lei! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/0gYrWMBTED — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Archiviata la bella sorpresa per Nathaly, allo scoccare della mezzanotte arriva il momento di scoprire chi tra Delia Duran e Davide Silvestri (nel frattempo Katia era uscita dai giochi) è il primo finalista del GF Vip 6. Per l’occasione i due concorrenti sono in studio, a pochi metri da Alfonso Signorini. L’esito del televoto rispecchia quanto i sondaggi online avevano previsto in settimana: è Delia Duran la prima finalista.

Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è… DELIA! pic.twitter.com/mXw3FfFv7w — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Non appena gli altri concorrenti vengono a conoscenza dell’esito del televoto, la reazione è inequivocabile: pochi sorrisi, nessun salto di gioia, e tanta delusione. Inevitabilmente, il vippone più amareggiato è Davide, che esprime senza troppi peli sulla lingua la propria delusione per come è andata a finire.

… sempre a proposito di dito nella piaga… ecco come hanno reagito i VIPPONI alla notizia di Delia diventata ufficialmente prima finalista di #GFVIP. pic.twitter.com/HyC5KgdIXY — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Prima del colpo di scena finale, c’è ancora spazio per Lulù Selassié. In giardino la sorella di Jessica e Clarissa riceve la visita inaspettata di un suo sosia, a conferma del successo ottenuto da cinque mesi a questa parte.

E se una Lulù non vi bastasse, nessun problema, ne abbiamo due! 😏💣 #GFVIP pic.twitter.com/7dWkrlbJy4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

E il colpo di scena? Il Grande Fratello ha chiesto ad Alex Belli di tornare dentro la casa per almeno due settimane e prendere una decisione definitiva su Delia Duran e Soleil Sorge. L’ex concorrente ha ovviamente accettato la “proposta indecente” del GF, per la “gioia” di Adriana Volpe (e quella dei vipponi quando lo verranno a sapere).

Proposta flash: Alex avrà l'opportunità di tornare in Casa molto presto… 💥 #GFVIP pic.twitter.com/H2LB0JmhJm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2022

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 è fissato per lunedì prossimo, per il giorno di San Valentino. Prima di andare, vi invitiamo a scoprire chi è finito in nomination ed è a rischio eliminazione.

