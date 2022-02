Grande Fratello Vip 6 cambia ancora la sua programmazione. Per sapere chi sarà il diciassettesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6 bisognerà aspettare lunedì 14 Febbraio. Infatti la puntata di venerdì 11 Febbraio non sarà trasmessa, al suo posto la nuova fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada.

Quando torna la doppia programmazione del Grande Fratello Vip 6?

Siamo stati abituati per tutto questo tempo alla doppia programmazione del GF: il lunedì e il venerdì. Ma da Febbraio è saltato tutto. La settimana scorsa la puntata di venerdì non c’è stata perché su Rai 1 si svolgeva il Festival di Sanremo 2022; ora invece Mediaset ha programmato una fiction in 4 puntate.

Inizialmente si era creduto che l’appuntamento del Venerdì venisse anticipato al Giovedì, concorrendo così nella gara di ascolti con Doc – Nelle tue mani. Ma invece, giovedì verrà trasmessa la partita. Quando ci sarà la doppia puntata?

Non si sa ancora. Da Mediaset nessuna notizia, né tantomeno Alfonso Signorini ha dato qualche comunicazione a riguardo. Ma se dovesse esserci un solo appuntamento settimanale fino alla finale del 14 Marzo, allora il programma dovrà fare per forza doppie eliminazioni perché altrimenti numericamente è impossibile arrivare alla cinquina dei finalisti.

