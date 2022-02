Nella puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena in quanto è riapparso Giorgio Manetti. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è “tornato” in studio mediante un videomessaggio per la dama bianca. A chiamarlo in causa è stata Tina Cipollari. Questa sorpresa, però, è stata poco gradita dalla Galgani. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Tina Cipollari contatta alcuni ex corteggiatori di Gemma Galgani

Il legame che ha unito Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Uomini e Donne è stato davvero molto forte. Quando il loro rapporto si è concluso, la dama torinese ci ha messo un bel po’ prima di riprendersi e, ancora oggi, quando sente parlare del “gabbiano” fa gli occhi lucidi. Durante la messa in onda di oggi, Tina Cipollari ha voluto fare una “sorpresa” alla sua rivale facendole recapitare un messaggio registrato proprio da Manetti.

L’opinionista ha contattato alcuni ex corteggiatori di Gemma per chiedere loro se si siano sentiti mai influenzati dai suoi giudizi. Ad ogni modo, tutti i cavalieri tirati in causa si sono schierati dalla parte della Cipollari, esortando Gemma a smetterla di accusare continuamente l’opinionista. Giorgio non ha fatto eccezione.

Il messaggio di Giorgio Manetti a Uomini e Donne

Nel videomessaggio, infatti, Giorgio Manetti ha esordito dicendo: “Cara Gemma, devi capire che anche quando ci frequentavamo Tina mi attaccava, però, se un uomo ha le cosiddette non si fa intimorire“. In seguito ha aggiunto: “Non è colpa del passerotto (riferito a Tina) questo toglitelo dalla testa, smetti di lamentarti, è l’ora di finirla“.

L’ex volto di Uomini e Donne, poi, ha rincarato ulteriormente la dose dicendo che Tina dice sempre la verità, pertanto, Gemma deve smettere di dare la colpa a lei per i suoi fallimenti in amore. Dinanzi queste parole e questo palese schieramento di Manetti verso la Cipollari, Gemma ha fatto gli occhi lucidi. La donna ha chiosato insinuando che tra i due ci sia sempre stato un forte feeling. In seguito, poi, non ha potuto fare a meno di inveire contro la sua rivale dicendole di essere stata davvero cattiva e perfida per questo gesto.

