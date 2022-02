Sembra che le dinamiche al Grande Fratello Vip stiano diventando sempre più intricate. Nelle ultime ore, Katia Ricciarelli ha dimostrato di non riuscire a trovare un punto di incontro con Lulù Selassié. La cantante lirica, infatti, in preda alla rabbia, si è abbandonata a uno sfogo offensivo nei confronti della giovane principessina.

Tutto è nato da un commento di Lulù sul premio finale del programma. Katia Ricciarelli non ha perso l’occasione di esternare il suo astio e di rivelare il suo punto di vista. Soleil Sorge, però, ha immediatamente preso le difese di Lulù.

Lulù Selassié, senza peli sulla lingua, ha fatto accenno al montepremi finale del GF Vip. Ha ammesso che le piacerebbe vincere per poter entrare in possesso di una simile cifra. Con quei soldi, vorrebbe aiutare la sua famiglia donandole un contributo importante.

Katia Ricciarelli, però, non ha apprezzato affatto questa dichiarazione. Subito dopo la puntata di venerdì, infatti, ha perso il controllo e si è scagliata contro la principessina. A parer suo, le parole della ragazza sono state davvero di cattivo gusto:

Hai sentito Lulù quando ha detto che vuole guadagnare soldi per la famiglia? Io non sapevo neppure di quanti soldi ci fossero e poi non si fa così. Pidocchiosa proprio