Dopo che Lorenzo Amoruso ha aperto una crisi con la compagna Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello VIP 6 , il web è esploso nei suoi confronti. Molti pensano che Amoruso con la sua Storia Instagram stia solo cercando di attirare l’attenzione. Dai numerosi post di utenti e fan sulla vicenda, sembra chiaro che le parole dell’ex calciatore abbiano fatto parecchio discutere. Ecco un post pubblicato su Twitter che mette in discussione la veridicità delle sue parole:

LORENZO AMORUSO DOPO: OH MIO DIO VUOLE PRENDERE IL POSTO DEL MAN 💀💀💀

Tra gli utenti affezionati alle vicende del GF VIP 6 che hanno pesantemente criticato l’intervento dell’ex calciatore, vi è l’ex gieffina Stefania Orlando che sui social è andata a gamba tesa contro Amoruso, sostenendo che sia solo a caccia di visibilità. Le sue parole sono state:

Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna. Alex Belli insegna.