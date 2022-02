Dopo la messa in onda della puntata del 7 febbraio del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono lasciati andare a degli sfoghi per commentare quanto accaduto. Tra di loro anche Delia Duran ha deciso di lasciarsi andare con Nathaly Caldonazzo e rivelare cosa pensa realmente di Jessica Selassiè. Durante lo sfogo, però, la modella si è lasciata scappare una frase davvero poco carina e a nulla sono serviti i tentativi di coprirsi la bocca per non farsi beccare.

Delia Duran si sfogo contro Jessica Selassiè dopo la diretta del GF Vip

Tra Delia Duran e Jessica Selassiè non scorre buon sangue. A causare l’astio tra loro è, soprattutto, Barù. La principessa è molto presa da lui, ma l’enologo sembra essere più interessato alla modella. Questo, chiaramente, sta dando adito a discussioni e polemiche continue. Durante la puntata di ieri del GF Vip si è parlato dell’argomento e le due donne hanno palesato il loro punto di vista. Ad ogni modo, il momento più trash si è verificato a puntata terminata.

Delia, infatti, si è recata in camera da letto con Nathaly ed ha cominciato a sfogarsi con lei. La donna ha esordito dicendo: “Il feeling tra me e lei non c’è. Io per lei sono un peso, una minaccia, perché non posso scherzare con Barù, non posso ballarci”. Successivamente, poi, la compagna di Alex Belli ha fatto un apprezzamento poco carino sull0igiene personale della principessa.

La frase poco carina sull’igiene personale della principessa

A tal riguardo, ha detto: “Poi le puzzano le ascelle“. Nathaly non ha compreso le sue parole in quanto la Duran ha parlato a voce bassissima. Per tale motivo, la Caldonazzo le ha chiesto di ripetere. Delia, allora, ha provato a coprirsi la bocca dalle telecamere ed ha ribadito di aver sentito cattivo odore provenire dalle ascelle di Jessica.

La donna ha proseguito dicendo: “Hai sentito? Madonna!” Nathaly, però, non ha avallato le dichiarazioni di Delia. Sul web, intanto, in molti stanno criticando l’uscita infelice della Duran. Per molti, infatti, la donna avrebbe esagerato e sarebbe stata davvero poco carina nei suoi riguardi. Come reagirà la Selassiè nel caso in cui dovesse scoprire tutto? Staremo a vedere.

— lexa (@trecentotre) February 8, 2022