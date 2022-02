La finale del 14 marzo si avvicina, è normale dunque che tra il pubblico cresca l’attesa su chi vincerà il Grande Fratello Vip 6. All’inizio tutti o quasi davano per favorita assoluta Soleil Sorge, ma a distanza di quasi sei mesi la situazione è molto diversa. Da quando Alex Belli è uscito dalla casa, con un colpo di scena degno di nota, l’influencer italo-americana ha perso il suo punto di riferimento numero uno. Ed è andata ancora peggio con l’ingresso a sorpresa di Delia Duran, la moglie dell’attore: nel giro di un paio di settimane la sua principale antagonista non solo l’ha battuta al televoto ma è anche riuscita a diventare la prima finalista di questa edizione. Un capolavoro.

I pronostici sul vincitore del Grande Fratello Vip 6 tengono ovviamente conto dell’evoluzione degli ultimi mesi, ecco perché oggi le quote dei principali bookmaker italiani non vedono Soleil tra le favorite per il successo finale. Ma scopriamo quali sono le previsioni degli scommettitori sulla finale del GF Vip 6 che si terrà lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5.

Pronostici sul vincitore del Grande Fratello Vip 6

Ecco le quote sul vincitore del Grande Fratello Vip 6 di Snai ed Eurobet.

Quote Snai

Davide Silvestri: 3,50

Lulù Selassié: 3,50

Jessica Selassié: 3,50

Soleil Sorge: 5,50

Kabir Bedi: 6,50

Giucas Casella: 7,50

Miriana Trevisan: 10,00

Barù: 10,00

Delia Duran: 10,00

Nathaly Caldonazzo: 15,00

Katia Ricciarelli: 25,00

Sophie Codegoni: 33,00

Alessandro Basciano: 50,00

Quote Eurobet

Jessica Selassié: 3,50

Lulù Selassiè: 3,50

Delia Duran: 5,00

Davide Silvestri: 6,00

Kabir Bedi: 7,00

Soleil Sorge: 7,00

Giucas Casella: 8,00

Barù: 9,00

Miriana Trevisan: 11,00

Manila Nazzaro: 21,00

Nathaly Caldonazzo: 26,00

Sophie Codegoni: 41,00

Katia Ricciarelli: 51,00

Alessandro Basciano: 61,00

*le quote qui sopra sono aggiornata alla giornata di martedì 8 febbraio.

Il percorso di Jessica Selassié

I pronostici del Grande Fratello Vip 6 sembrano concordare sul nome di Jessica Selassié come favorita per la vittoria finale, al pari della sorella Lulù. Dopo essere partita in sordina, Jessica ha monopolizzato l’attenzione degli utenti sui social per la sua pseudo-relazione con Barù, tanto da far nascere l’hashtag più twittato della sesta edizione: #jeru. Non solo, è l’unica ad avere un suo personale hashtag come ce l’aveva Tommaso Zorzi lo scorso anno: #jessvip. Corsi e ricorsi storici…

Il percorso di Lulù Selassié

Un altro nome dato in pole position per la vittoria del GF Vip 6 è quello di Lulù Selassié. Amatissima sui social, finora la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo è l’unico sentimento reale che il pubblico da casa ha avuto il piacere di vedere in quest’edizione contrassegnata dalla chimica artistica prima di Alex Belli e Soleil Sorge, e l’amore libero sempre tra Alex e la moglie Delia Duran. Non bisogna poi dimenticare l’importante endorsement ricevuto a livello internazionale nientemeno che dalla rapper statunitense Cardi B.

Il percorso di Barù

Barù, nome d’arte di Gherardo Gaetani, merita un discorso a parte. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è stato da subito divisivo: o si ama o si odia. Probabilmente Jessica ha scelto la prima via, altri ancora la seconda, è indubbio però che sia uno dei protagonisti di quest’edizione, anche se in puntata non ha mai ricevuto il giusto spazio, soffocato dal triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Barù resta una scheggia impazzita: da una parte potrebbe stravincere il GF Vip 6, dall’altra uscire per squalifica.

Gli altri

Non vogliamo prendere in considerazione Delia Duran soltanto perché il voto della finale è diverso da tutti gli altri: non si può votare contro qualcuno, ma si deve compiere una scelta ben precisa. E proprio per questo facciamo fatica a vedere Delia vincitrice del Grande Fratello Vip di quest’anno, così come i bookmaker, anche se nelle quote la modella venezuelana non è poi così lontana rispetto ai primi.

Per quanto riguarda Soleil Sorge, il suo problema è stato che il GF non sia finito a dicembre, ma sia proseguito per altri tre mesi, durante i quali ha fatto terra bruciata attorno a sé sia nella casa che fuori. L’esercito di Soleil, come si fanno chiamare i suoi fan, è sì importante numericamente parlando, ma non così decisivo come invece può essere il voto di altri milioni di italiani che la pensano in maniera diversa da lei.

Il vero outsider? Kabir Bedi. L’attore indiano, noto al grande pubblico per aver recitato nello sceneggiato televisivo Sandokan, è il prototipo di concorrente ideale per raccogliere un consenso trasversale, elemento questo fondamentale in ottica finale. È pur vero però che dovrà avere fortuna anche nei prossimi televoti che lo vedranno protagonista, evitando il più possibile di finire in nomination insieme a due o più pezzi da novanta.

E con questo è tutto: chi vincerà il Grande Fratello Vip 6 secondo voi? Avete in mente un nome diverso da quelli citati qui sopra? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

