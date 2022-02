Per mesi si è parlato di un possibile sbarco di Barbara D’Urso su Italia 1 e adesso la notizia è divenuta ufficiale. La conduttrice, infatti, sarà alla guida dell’edizione del 2022 de La Pupa e il Secchione Show. Quella di quest’anno sarà un’edizione decisamente innovativa e fuori dal comune. Scopriamo cosa è emerso e come ha fatto l’annuncio la presentatrice.

L’annuncio di Barbara D’Urso sull’arrivo de La Pupa e il Secchione Show

Barbara D’Urso tornerà alle redini di un programma in prima serata, ma non su Canale 5, bensì su Italia 1. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione, che in questa nuova rivisitazione di chiamerà La Pupa e il Secchione Show. L’appuntamento è fissato per martedì 15 marzo, per 8 puntate consecutive. A dare l’annuncio è stata direttamente la conduttrice, la quale ha pubblicato sui suoi account social un video davvero esilarante.

Nella clip in questione si vede Lady Cologno vestita con abiti ottocenteschi. Insieme a lei, poi, c’è Jean Claude, che nel video incarna il suo fedele servitore. I due, in un modo decisamente anticonvenzionale, annunciano l’arrivo del nuovo programma, che sarà un mix tra reality show e contenuti tipici del programma in questione.

Spero di essere stata una madreh esemplara 😂 #lapupaeilsecchioneshow pic.twitter.com/KK8lwdBKwE — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) February 8, 2022

Dettagli sul format e altre curiosità

Gli autori hanno deciso di apportare una ventata di novità quest’anno a La Pupa e il Secchione Show. Il primo cambiamento è dovuto, chiaramente, alla conduzione, la quale è stata affidata alla veterana dei reality show e dei dibattiti trash. Proprio la sua versatilità e la sua esperienza serviranno a dare quel tocco in più al programma, apportando quel necessario pizzico di novità. In merito al format, come sempre esso prevede la presenza di Pupe e Secchioni, i quali dovranno rapportarsi tra loro e cercare di apprendere il più possibile gli uni dalle altre.

I protagonisti, poi, si cimenteranno anche in divertenti prove che sicuramente riusciranno a strappare un sorriso ai telespettatori. Nella serata del martedì, poi, i concorrenti potranno uscire dalla villa nella quale si svolge il reality show e potranno entrare in studio. In tale occasione si confronteranno con la conduttrice e con una giuria d’eccezione. Italia 1, dunque, si appresta a cimentarsi in questa nuova sfida nella serata in cui su Canale 5 vanno in onda le partite di Champions League e semifinale di Coppa Italia.