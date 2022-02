Dopo la messa in onda della puntata del giorno 7 febbraio di Uomini e Donne è scoppiato un vero putiferio. In tale data, infatti, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati in studio per “fare la pace” con la redazione del programma e, soprattutto, con Maria De Filippi. Questo ricongiungimento, però, ha sollevato non poche polemiche. Scopriamo per quale ragione.

Il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian a Uomini e Donne crea scalpore

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati in studio nella puntata di oggi. I due ragazzi si sono seduti nuovamente al centro dello studio per raccontare come stessero procedendo le cose tra loro. Il pubblico da casa è rimasto basito da quanto accaduto, in quanto nessuno si aspettava un simile dietrofront da parte della padrona di casa. Quest’ultima, però, ha sentito il bisogno di esternare le sue scuse, soprattutto verso Ciprian.

Quando i due lasciarono Uomini e Donne, infatti, molti dei presenti in studio, compresa la conduttrice, si mostrarono ostili alle modalità e alla tempistica delle loro azioni. Dopo tempo, però, la moglie di Maurizio Costanzo si è ricreduta ed ha voluto fare le sue scuse ai due giovani. Il suo comportamento, però, ha creato non pochi malumori sui social.

Alessandro Verdolini furioso su Instagram

Il più indignato è stato soprattutto Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole. Il giovane, infatti, non ha potuto fare a meno di commentare su Instagram quanto accaduto reputando davvero assurdo l’episodio. Il protagonista non ha fatto nomi espliciti, ma le sue frecciatine sono state piuttosto palesi. Nello specifico, il ragazzo ha pubblicato una sua foto con al di sotto la seguente didascalia:

“Talvolta a tacere si fa più bella figura. Ecco perché io taccio e rido”.

I fan sono letteralmente impazziti dinanzi questo commento, sta di fatto che in molti si sono schierati dalla sua parte non apprezzando minimamene la scelta fatta dalla conduttrice. Per molte persone, infatti. la storia tra Ciprian e Andrea Nicole non andrà avanti molto a lungo. Solo il tempo potrà darci tutte le risposte.

