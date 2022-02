La puntata si avvicina e i concorrenti del GF mentre si preparano riflettono e ipotizzano gli sviluppi che avrà. Se tutti sono preoccupati di accedere o meno alla finale, Soleil Sorge invece ha un altro pensiero.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si dice speranzosa che almeno questo lunedì fili tutto per il giusto verso, non venga coinvolta in discussioni dentro la casa e soprattutto finalmente possa non esser coinvolta nei “teatrini” di Alex Belli. Racconta a Lulù Selassié:

“Mi è salito questo mood di “Frega c***i” per cui molte cose che mi facevano arrabbiare prima, ora me le lascio scivolare addosso. Speriamo duri. Poi stasera in puntata tran, una tranvata. Ma non penso di aver avuto nessun tipo di ‘drama’, a meno che non li abbiano fatti gli altri e non me ne sono accorta. Magari è una puntata tranquilla“.

Lulù le risponde:

“Poi ci sarà Alex Belli!”

Subito Soleil la rassicura:

“Guarda stasera se c’è qualcosa in cui mi vuole tirare in mezzo gli dico io ‘Game over’, basta, ci conosciamo? Gli voglio troppo bene però tutto questo teatrino mi sta facendo scendere la cosa nei suoi confronti”.

La new era di Soleil 🙏🏻

Mood: frega cazzi di tutto.

Alex chi? Più continua e più gli sta scendendo anche come persona e amico. È andata bene no caro @AXBproduction ?

Stufi noi, stufa finalmente lei 🥳#gfvip #solearmy pic.twitter.com/p2WDr70uYw — Catia (@catiuz92) February 7, 2022

Alex Belli avrà fatto ‘check’ e recepito il messaggio della sua “amica artistica”? Intanto, per non fargli perdere i fan su Twitter lo hanno taggato. Non si sa mai che sia disconnesso della live del Grande Fratello Vip 6, ma ne dubitiamo!