Mancano davvero poche ore alla puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 e vengono a galla tutti i problemi, come spesso accade. Per Lulù Selassié la paura più grande è uscire dalla casa ed essere giudicata negativamente.

La ragazza durante la settimana ha litigato per la puntata in radio, tanto da farla saltare e teme le ripercussioni di oggi. Così, visto il rapporto stretto che ha con Miriana Trevisan ha chiesto di sostenerla. Ma le cose non sono andate come si aspettava.

Lulù cerca aiuto in Miriana

Lulù sta attraversando un momento veramente complicato da quando è andato via Manuel Bortuzzo. Si sente sola e fragile, come spesso ha detto, e sente il bisogno di quanto maggior sostegno possibile. Così si è rivolta a Miriana Trevisan visto il bel rapporto che hanno sempre avuto. In lacrime le ha detto:

“Visto che tu sei più grande e dici di essere la nostra zia ti chiedo per favore di aiutarmi a far capire alla gente che io non sono pazza. Te lo chiedo in ginocchio. Ti prego. Aiutami a far capire al pubblico che ci guarda questa cosa“.

Ma la fidanzata di Biagio non è d’accordo con quanto affermato dalla ragazza. Secondo lei il pubblico capirà, ma le ha anche detto:

“Mi stai chiedendo di fare una cosa che non è nel giusto”.

ogni tanto sembrano che cadano dalle nuvole, é da ottobre che viene fatta passare per matta e stalker; sta solo chiedendo aiuto..poi vabbè la frase di jessica no comment 💔 #GFVIP #iostoconlulu pic.twitter.com/RGqQxz2ua7 — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 7, 2022

Miriana Trevisan: le parole al veleno

Dopo la discussione l’ex di “Non è la Rai” è andata in piscina a rilassarsi e ha parlato di quanto accaduto con Davide, al quale ha anche riferito una confidenza della princess:

“Non accetto i ricatti. Lulù mi ha detto che la sua famiglia è in difficoltà da anni e avrebbe bisogno di vincere e si aspettava che io la votassi come finalista”.

Il padre della ragazza infatti è in carcere e probabilmente i problemi fidanzati a cui allude sono nati da questo. La showgirl si è sentita “oppressa” dalla richiesta della concorrente del GF e ha riferito che se continua con questi atteggiamenti “Manuel la lascerà“. Una frase che alle “fatine” sostenitrici di Lulù non è andata per niente bene. Infatti su Twitter i suoi follower si stanno già sbizzarrendo contro di lei:

Miriana che dice : se continua Così manuel la lascerà…. Non c’è cosa più brutta ; sa dove colpire … se mettono sta frase nel confessionale è la fine !!! #gfvip #fairylu — 🍩 Rosanna 🔮 (@Rosanna52702609) February 7, 2022

Mostreranno a Lulù Selassié questa esternazione di Miriana? Se lo facessero segnerebbe la fine della loro amicizia. Per scoprirlo aspettiamo le 21.20 con la diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5.

