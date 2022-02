Lorenzo Amoruso ancora fa parlare di sé con i suoi tweet. Alex Belli docet e ormai ha fatto “scuola” su come vivere il reality. L’ex calciatore professionista mentre è ancora in corso la diretta del Grande Fratello Vip 6 twetta e mette nelle storie Instagram un messaggio per la sua compagna Manila Nazzaro. Eccolo:

“Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi …………oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …….. mi prendo il mio tempo per riflettere — Lorenzo Amoruso (@Lamoruso71) February 7, 2022

Perché Lorenzo Amoruso ha scritto un tweet contro Manila?

Il tweet di Lorenzo Amoruso è interpretabile come un tentativo di prendersi una pausa di riflessione. Ma effettivamente non poteva farla senza annunciarlo a tutti?

Questo messaggio arriva dopo che Manila ha visto i video in cui Katia Ricciarelli la attaccava. Le frasi incriminanti della soprano riguardano sia la sua scelta di votare Davide come finalista e non Manila per una questione anagrafica, sia la sua perplessità e fastidio per la vicinanza dell’ex Miss Italia a Delia.

Ma non era Alex Belli a fare i tweet di coppia? Ormai dev’essere diventato il nuovo modo per parlare con i concorrenti all’interno della casa; non si chiama più la produzione, ma si twitta! Dovremmo vivere un altro dramma di coppia davanti alle telecamere? Forse Amoruso ha sbagliato programma, quello era Temptation Island, e l’ha già fatto con la compagna!

#GFVIP Lorenzo Amoruso che lascia Manila in maniera artistica. Cerca platealmente di far clamore, che pagliaccio 🤡 pic.twitter.com/fmwhDzwOKa — Vanessa (@VanessaLoveme) February 7, 2022