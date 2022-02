Dopo il polverone scatenato ieri per la frase di Manila Nazzaro contro Nicola Pisu, il compagno dell’ex Miss Italia è intervenuto sui social in sua difesa.

La difesa di Lorenzo Amoruso

Il compagno di Manila è sempre molto presente per tutte le polemiche intorno al Grande Fratello Vip 6. Anche questa volta non si è smentito. Infatti ieri ha voluto rispondere al post di Nicola Pisu, direttamente sul suo profilo, sostenendo che sia stato strumentalizzato il discorso della sua compagna. Secondo lui era una difesa per Miriana Trevisan non un vero e proprio augurio di morte verso il ragazzo. Ecco quanto ha scritto:

“Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ovviamente screditate Manila, se pero cercate di vedere e capire il video intero forse, forse capireste o dovreste capire che quella frase per quanta forte e magari sbagliata era riferita a sua volta all’infelice frase di Nicola rivolta a Miriana ‘ti meriti uomini che ti trattano male o cosa simile’ dove se volete ricordare lo stesso Signorini chiese a Nicola di scusarsi. Infatti sempre se ricordo bene fu nominato da quasi tutta la casa e fu eliminato. – ha concluso Lorenzo Amoruso – Quindi se volete strumentalizzare i 7 secondi siete liberi di farlo ma Manila Nazzaro non ha mai augurato la morte a nessuno, buona vita”.

Su Twitter compare anche un altro messaggio, dallo staff della concorrente, ora cancellato:

Questo commento adesso é stato cancellato,forse si sono resi conto che stanno facendo una pessima figura. 🤦‍♂️#gfvip #solearmy pic.twitter.com/fi3qXGqFbD — Team Nicola Pisu ❤️ (@TeamNicola_) February 6, 2022

Stasera su Canale 5 ci sarà la puntata del Grande Fratello Vip 6: Manila Nazzaro scoprirà che cos’è successo a causa della sua frase? Appuntamento alle 21.20 per scoprirlo.

Leggi anche: Dove vedere in streaming il Grande Fratello Vip 6