La diretta del Grande Fratello Vip 6 si fa più vicina e dentro la casa si accendono gli animi come sempre. Ma questa volta al centro della lite c’è una persona insospettabile, nota anzi per il suo comportamento sempre molto calmo e tendente a portare la pace dentro il reality show di Canale 5. Stiamo parlando di Kabir Bedi, il Sandokan che ha conquistato tutti i telespettatori.

Stamattina ha voluto togliersi dalla scarpa qualche sassolino nei confronti della persona che “amministra le faccende domestiche” dentro la casa: Manila Nazzaro.

L’attacco di Kabir Bedi

Il “santone” del Grande Fratello da diversi giorni sente una certa insofferenza nei confronti dell’ex Miss Italia e ha deciso di affrontarla direttamente, così l’ha affrontata direttamente:

“Manila da quando ho nominato Barù tu non mi hai più offerto niente di quello che hai preparato da mangiare”.

La donna ha prontamente replicato:

“No, Kabir é che non abbiamo più cucinato per tutti “.

Ma l’attore indiano non ci sta e le fa osservare subito:

“Però a Katia e Giucas glielo facevi a me no! Non hai aperto niente, neanche insalata”.

Secondo lei invece lui è stato portato da qualcun’altra ad attaccarla, non può essere farina del suo sacco.

L’ex Miss Italia prova a spiegare a Kabir che per lei non c’è nessun problema per il suo voto a Barù, perché è normale visto che anche lei è più legata ad alcune persone nella casa.

Come può Kabir anche solo pensare che Manila non abbia cucinato per lui perché ha votato Barù per la finale e non lei?

Non le appartiene.

Chi gli ha messo ste robe in testa?

Ma poi #Manila non è cuoca/cameriera di nessuno.#gfvip #jeru #jessvip #fairylu@Lamoruso71 @Manilanazzaro pic.twitter.com/uMZOCpbDYb — Tiziana Mele (@TizianaMele89) February 7, 2022

La discussione con la cantante lirica

La conduttrice radiofonica è apparsa molto turbata dalla discussione, dopo si è sfogata raccontando l’accaduto a tutte le persone presenti. Infine se l’è anche presa con Katia Ricciarelli che, pur essendo presente, non è intervenuta in suo favore:

“Katia anche tu dovevi prendere le mie difese“.

Ma la soprano ha cercato di farla ritornare alla calma e indurla a smettere di “fare conferenze stampa”:

“Li hai abituati tu da ben 5 mesi facendo di tutto. Vai a fare la tua conferenza stampa, tanto sei abituata. Tu sei discreta ma lo dici a tutti. Parlaci. Chiarite. Sei diventata ormai così, che fai le tue polemiche e basta”.

Katiuscia dovrebbe abbassare la cresta nei confronti di Manila.

Anche basta.

Ringrazia per tutto ciò che ha fatto per te in questi mesi.

Se stasera non viene fatto vedere ciò che ha detto su #Manila si scatena l'inferno.#gfvip #jeru #jessvip #fairylu@Manilanazzaro @Lamoruso71 pic.twitter.com/oEdSiA9EmI — Tiziana Mele (@TizianaMele89) February 7, 2022

I telespettatori sono molto divisi, tra chi trova che la concorrente si lamenti sempre per le pulizie e la gestione della casa, e chi invece trova scorretto da parte del “santone” del GF prendersela con lei, visto che ha anche una ferita alla mano e non sta bene.

Ma sinceramente Kabir si è accorto che Manila è stata male? Si è accorto che non era alla festa? Le ha chiesto mai come stesse? No

Ma Kabir ovviamente pensa solo che non l’ha cucinato. Ma gli altri non ci sono? (Lo stesso Barù) #gfvip — :/ice eyes- il profumo di Manila (@helloeveryonm) February 7, 2022