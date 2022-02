Cosmary è stata costretta ad abbandonare il talent show di Canale 5 dopo la puntata di domenica. Un addio non facile perché nella scuola di Amici lascia il suo amore Alex. I due ragazzi si sono incontrati proprio tra quelle mura e si sono innamorati.

Il daytime di oggi ha dedicato largo spazio al saluto della coppia, per la gioia di tutti i loro fan.

Il saluto dei Cosmex

I “cosmex” così come sono stati ribattezzati dai fan grazie alla crasi dei loro nomi, si abbracciano per tutto il tempo. La ballerina eliminata gli dice:

“Ci sono cose che sono andate meglio di quanto mi aspettassi. Mi sono innamorata e non me l’aspettavo”.

Il ragazzo che prova anche lui lo stesso sentimento, le risponde:

“Sei bella”

Il saluto è veramente strappalacrime perché i due ragazzi potrebbero non rivedersi per tanto tempo nel caso in cui Alex resti al serale e arrivi sino in fondo. Su Twitter “cosmex” diventa subito trend topic per la ricondivisione di questo momento così intenso nella scuola di Amici.

You are my flashlight 💙 Dovevo farlo perché questa scena mi ha distrutto l'anima e loro sono bellissimi #cosmex #Amici21 pic.twitter.com/nwemNfXpBz — Annie🪁 || just me ミ☆ (@girlvnfire) February 7, 2022

Il nuovo allievo John Erik al posto di Cosmary

A prendere il posto della ballerina classica arriva John Erik, un venticinquenne ballerino di hip hop, che ha alle spalle una storia difficile. Infatti il ragazzo non vive più con la sua famiglia, ha vissuto malissimo il divorzio dei genitori e ora abita dalla fidanzata. Ha iniziato a ballare a quasi diciott’anni grazie ad un video su YouTube e da allora non ha più smesso. Riuscirà a mantenere il banco di Amici? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Il tempo d’inizio del serale si avvicina.

