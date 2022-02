Brutte notizie per tutti coloro che speravano in una storia romantica tra Barù e Jessica Selassié al Grande Fratello Vip. Il concorrente, durante un confronto con Davide Silvestri, è stato molto chiaro riguardo ai suoi sentimenti.

Nonostante il recente avvicinamento, ha ammesso di non essere coinvolto dal punto di vista sentimentale. Davide, dopo aver ascoltato le sue parole, ha cercato di metterlo in guardia perché da parte di Jessica è evidente che ci sia un forte interesse.

GF Vip, Barù e Davide: un dialogo a cuore aperto

Il rapporto tra Barù e Jessica Selassié ha conquistato un’ampia fetta di pubblico. In molti, infatti, erano certi che la loro amicizia si sarebbe trasformata in un sentimento più profondo. La stessa Jessica aveva iniziato a cambiare atteggiamento nei confronti del suo compagno di avventura, fino ad arrivare ad essere gelosa delle altre donne della casa del GF Vip.

Barù, nelle ultime ore, ha deciso di essere completamente sincero e di aprirsi con Davide Silvestri. Le sue parole, forse un po’ inaspettate, nel giro di pochi secondi, hanno distrutto tutti i sogni dei fan della coppia.

Barù fa luce sui suoi sentimenti per Jessica

Barù, senza usare mezzi termini, ha rivelato a Davide Silvestri di non essere interessato a Jessica. Non la ama e non ha alcuna intenzione di iniziare un rapporto romantico con lei. Il suo confidente, però, ha cercato di avvisarlo sui possibili sviluppi. A parer suo, Barù dovrebbe stare molto attento perché è facile essere fraintesi:

Ok se non provi nulla, allora stai attento a non giocarci troppo, perché lei è presa. Stai attento a giocare perché poi quando non farà comodo a qualcuno, ti verranno contro

Cosa deciderà di fare Barù? Continuerà a essere indifferente alle avance di Jessica o proverà a rivalutare il loro rapporto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)

Delia Duran interessata a Barù?

In tutto questo, i sentimenti di Jessica Selassié sono piuttosto chiari. La principessina nutre un forte interesse per Barù e spera di riuscire a conquistarlo. Miriana Trevisan, dopo aver notato un certo avvicinamento tra Barù e Delia Duran, ha deciso di affrontare la modella venezuelana per un chiarimento. Con l’aiuto di Nathaly Caldonazzo e di Manila Nazzaro, ha chiesto a Delia di confrontarsi sull’argomento. Quest’ultima, però, era rimasta molto sorpresa dalle accuse ricevute. Ha affermato di non provare certi sentimenti per Barù e che il suo atteggiamento era semplicemente legato a uno scherzo tra loro.

Delia Duran ha anche aggiunto che, a parer suo, Jessica Selassié sta sbagliando:

Fossi in lei farei un passo indietro perché sta soffocando Barù

Per ora, Miriana Trevisan non ha creduto alle parole di Delia, ma le cose potrebbero cambiare.